В Сиане 19 мая завершился саммит «Центральная Азия — Китай», на котором главы стран региона обсуждали вопросы сотрудничества и экономического развития.

В преддверии саммита посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь высказалась по поводу того, что впервые за 31 год Китай выступит принимающей стороной, и проведет очную встречу со всеми главами стран Центральной Азии. Также, она упомянула, что это новая эра отношений между Кыргызстаном и Китаем.

В марте этого года она заявила, что товарооборот между странами составил $3,500 млрд, но по информации Главного таможенного управления Китая, оборот между Кыргызстаном и КНР достиг в 2022 году рекордного значения и составил $15,5 млрд.

Однако данные, представленные Национальным статистическим комитетом Кыргызстана, указывают на явные расхождения в статистике стран.

По информации Нацстаткома, импорт из Китая в Кыргызстан в 2022 году составил $4,069 млрд, а экспорт всего $60 миллионов, что в сумме составляет общий оборот между странами $4,129 млрд.

Сравнение данных ведомств двух стран показывает, что разница между официальной статистикой Китая и Кыргызстана составляет $11,38 млрд. При этом подобные расхождения у Китая есть не только с Кыргызстаном.

К примеру, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в феврале 2022 года на совещании по противодействию коррупции заявил, что в 2021 году расхождения в статистике между Казахстаном и Китаем составила $5,7 млрд.

«Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг $5,7 млрд. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда», — сказал тогда Токаев.

В Комитете госдоходов Казахстана тогда сообщили, что импорт из Китая за 2021 год составил $8,3 млрд, в то время как Китай утверждал, что его экспорт в Казахстан составил $14 млрд.

Казахстан заявил, что экспорт в Китай за 2021 год составил на сумму $9,9 млрд, а Китай указывал на импорт из Казахстана в размере $11,3 млрд — разница составила $1,4 млрд.

В результате, общая сумма товарооборота между странами, по данным Казахстана, составила $18,2 млрд, в то время как по данным китайской стороны она составила $25,3 млрд. Разница между данными двух стран — $7,1 млрд.

О пробелах в расхождении данных в товарообороте между Кыргызстаном и Китаем ранее уже говорил журналист-расследователь Болот Темиров.

Темиров рассказал, что в 2021 году разница между данными кыргызской и китайской сторон в импортной статистике выросла до 4,2 раз. Эксперты говорят, что расхождения в статистике импорта связаны с коррупционными схемами на таможне и контрабандой товаров.

Журналист сообщил, что по данным китайской стороны, они завезли в Кыргызстан товаров и услуг на $6 млрд 200 млн, но кыргызская таможня говорит, что это сумма в разы меньше — $1 млрд 400 млн.

«Разница в $4 млрд 800 млн. Только по НДС, а это 12%, бюджет [Кыргызстана] возможно недополучил $573 млн. [Это не считая] таможенных пошлин и другие сборы», — отметил расследователь.

О том, что есть огромная разница в товарообороте между Кыргызстаном и Китаем известно давно. Одной из причин этого кыргызские власти называли разницу в методологии учета товаров в Кыргызстане и Китае.

Позже в Гостаможне, в ответ на видео Темирова сообщили и другие причины расхождения данных. В таможне пояснили, что кроме разной методологии формирования данных внешней торговли двух стран и различных подходах к классификации товаров при их декларировании, есть также и другие причины.

Какие причины разницы данных назвали в таможне:

различные методы формирования цен на товары при импорте и экспорте;

разные подходы к учету физических объемов (кг и дополнительные единицы) товаров;

различие в стоимости, вызванное применением разных методов определения таможенной стоимости;

занижение стоимости импортерами товаров;

завышение стоимости экспортерами товаров.

Еще одну причину разницы данных описывали журналисты издания Tazabek. В своем исследовании на эту тему они писали про одну из коррупционных схем, которая позволяет провозить товары и искажать статистики: сотрудники таможни при экспорте дорогостоящей продукции вписывают в декларации более дешевые товары, тем самым торговцы недоплачивают пошлину и искажают статистику.

В июне 2022 года глава Министерства экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с гендиректором по международной торговле и экономическим вопросам Министерства коммерции Китая Ю Бенлином.

На этой встрече они обсудили расхождение в товарообороте между странами. Тогда в Минэкономики Кыргызстана сообщили, что стороны договорились выявить на техническом уровне причины расхождения, провести анализ и выработать предложения по исправлению проблемы. Однако с тех пор информации по решению вопроса госорган не сообщал.

Автор: Фериде Махсетова