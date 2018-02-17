Литовские альпинисты сорвались со скалы в Ала-Арче

Литовцы Салиюс Сайкаускас и Алис Кейскас Крупский сорвались со скалы в национальном парке «Ала-Арча». Алиса Кейскаса Крупского госпитализировали, второго альпиниста ищут спасатели.

На поиски Салиуса Сайкаускаса отправлены девять спасателей МЧС, альпинист Алис Кейскас Крупский доставлен на вертолете ведомства в больницу.

У спасенного альпиниста травма ноги, состояние стабильное.

Литовские альпинисты упали со скалы недалеко от хижины Рацека, расположенной у подножья Ак-Сайского ледника.

Парк «Ала-Арча» – популярное место для скалолазания как среди местных, так и среди иностранных альпинистов.

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