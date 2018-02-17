Два казахстанца обратились в Национальный центр по предупреждению пыток и обвинили милицию Таласа в применении пыток. По словам казахстанцев, четыре милиционера пытались выбить у них признание в разбое, избивая и удушая противогазом.

Национальный центр по предупреждению пыток сообщил о жалобе двух граждан Казахстана.

Молодые люди сказали, что сотрудники таласской милиции пытали их, пытаясь выбить признание в «вымогательстве пяти тысяч долларов, а также дискриминации по национальному признаку».

Наццентр по предупреждению пыток зафиксировал травмы пострадавших и заключил, что пытки применялись в крайне жестокой форме.

«Надевали противогаз и удушали, прекращая доступ воздуха. Одному из них, со слов подозреваемого, были нанесены удары в промежность, по половому органу. Били, расставив ноги, по туловищу, груди и бокам, а также затылку. Второму нанесли такие же удары, было удушение противогазом.[…] Били дубинкой по стопам», — заявили в организации.

Специалисты Наццентра обратились в прокуратуру с требованием провести проверку по этому факту.

Ранее МВД сообщило, что двое неизвестных 12 февраля совершили разбойное нападение на частного извозчика в Таласе, но были задержаны, когда пришли на вокзал, чтобы уехать из страны.