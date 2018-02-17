Спецслужбы Казахстана задержали двух кыргызстанцев, один из них может быть депутатом парламента

Во время спецоперации казахские спецслужбы задержали 29 человек, в том числе двоих кыргызстанцев. Один из них, вероятно, депутат от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. МИД Кыргызстана выясняет, действительно ли кыргызский парламентарий был задержан.

В Казахстане при спецоперации против преступников и контрабандистов в ночь с 15 на 16 февраля были задержаны 29 человек, в том числе и два кыргызстанца.

Издание Barometr.kg пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что среди них депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

МИД Кыргызстана выясняет, действительно ли кыргызский парламентарий был задержан. Послу Казахстана была вручена нота для получения сведений о возможных задержанных кыргызстанцах.

Депутаты партии «Кыргызстан» заявили 24.kg, что узнали о задержании Дамирбека Асылбек уулу из СМИ. По словам депутата Алмазбека Эргешова, телефоны Асылбека уулу отключены.

«На связь он не выходит. Лидер фракции Алмазбек Баатырбеков говорил, что никакой информацией не владеет. Находился ли Асылбек уулу в Казахстане, мы не знаем», — сказал Эргешов в интервью изданию «Спутник».

Дамирбек Асылбек уулу – член партии «Кыргызстан» и депутат от этой фракции с 2015 года. Впервые стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак жол». Кроме того, депутат является мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе и вице-президентом Азиатской федерации борьбы.

Задержание кыргызстанцев

По информации казахского издания Tengrinews, которое ссылается на Генпрокуратуру Казахстана, спецоперация проходила одновременно в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.

Спецоперацию провели для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, ее координировали Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции.

«Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — сообщает Генпрокуратура Казахстана.