Казахстан подтвердил задержание кыргызского депутата

МИД Казахстана подтвердил задержание депутата от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбек уулу. Парламентарий был задержан казахскими спецслужбами во время спецоперации, предотвращавшей преступную деятельность в околотаможенной сфере.

Департамент консульской службы МИД Казахстана официально уведомил кыргызских коллег об аресте депутата от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбек уулу. По информации 24.kg, кыргызского политика подозревают в контрабанде.

Парламентарий был задержан в ночь с 15 на 16 февраля. Всего в спецоперации, проведенной казахскими спецслужбами в трех областях Казахстана и городе Алматы, были задержаны 29 человек, в том числе четыре кыргызстанца.

По информации 24.kg, среди задержанных кыргызстанцев Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов, ранее, как и Дамирбек Асылбек уулу, работавшие в ЗАО «Альфа Телеком».

Среди задержанных таможенники, сотрудники правоохранительных органов, брокеры и члены преступных группировок.

Спецоперацию провели для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, ее координировали Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции.

Дамирбек Асылбек уулу – член партии «Кыргызстан» и депутат от этой фракции с 2015 года. Впервые стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак жол». Кроме того, депутат является мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе и вице-президентом Азиатской федерации борьбы.