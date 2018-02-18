Олимпиада-2018: Лыжник Евгений Тимофеев занял 63-е место в скоростном спуске с горы

Кыргызский лыжник Евгений Тимофеев завершил соревнования в гигантском слаломе Олимпийских игр на 63-м месте по итогам двух заездов.

В мужской лыжной гонке в гигантском слаломе Тимофеев пришел к финишу 63-м. По итогам двух заездов кыргызстанец показал время 2 минуты 41,03 секунды, отстав от лидера чуть более, чем на 22 секунды.

В гонке спортсмены стартовали по очереди, согласно порядковому номеру, с интервалом в полторы минуты. Тимофеев вышел на старт под 92-м номером.

Всего в соревнованиях участвовали 110 лыжников.

Медали в дисциплине разделили между собой: австриец Марсель Хиршер (золото), норвежец Хенрик Кристофферсен (серебро) и француз Алексис Пинтуролт (бронза).

Евгений Тимофеев — многократный чемпион Кыргызстана. Занял четвертое место на международных соревнованиях в Южной Корее, а на зимних Азиатских играх в Саппоро стал восьмым.

Для Тимофеева это уже вторые Олимпийские игры в карьере. Четыре года назад кыргызстанец выступил на Олимпиаде в Сочи. Тогда в гигантском слаломе он занял 61-е место (из 109), а в обычном — 41-е (из 115).

На Играх в Сочи Тимофеев оказался не по итогам квалификации. В последний момент тогда еще 19-летний спортсмен заменил горнолыжника Дмитрия Трелевского.

Единственный атлет из Кыргызстана, которому удалось получить лицензию в Сочи, травмировался и Международный олимпийский комитет разрешил его заменить.

Следующий заезд Тимофеев проведет по обычному слалому 22 февраля. Соревнования начнутся в 7:15 по бишкекскому времени.

Слалом — скоростной спуск с горы на лыжах по трассе (450-500 м), с расставленными на всей ее протяженности воротами. Спортсменам необходимо проехать через все ворота шириной 3,5 — 4 метра. При этом, с крутого спуска лыжники развивают скорость в среднем до 40 км/ч.

Гигантский слалом от обычного отличается протяженностью трассы (от 800 метров до 2 километров), шириной ворот (до 8 м) и средней скоростью, которую развивают спортсмены на такой трассе. Она достигает 65 км/ч.