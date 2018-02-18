Осужденный за попытку захвата власти оппозиционер Кадыров начал пить воду, но продолжает голодовку

Осужденный за попытку захвата власти оппозиционер Кубанычбек Кадыров начал пить воду, но продолжает отказываться от пищи. Проходящие по тому же делу политики Бектур Асанов и Эрнест Карыбеков продолжают сухую голодовку и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Они требуют справедливого суда над ними и отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Александр Никсдорф сообщил Kloop.kg, что оппозиционер Кубанычбек Кадыров начал пить воду еще неделю назад.

«Голодовку он продолжает, но пить воду начал. Остальные продолжают сухую голодовку», — сказал он.

Председатель общественного объединения «Защита политзаключенных» Зульфия Марат сообщила, что слышала, что Кадыров начал пить воду, но хочет удостовериться в этом в понедельник — по ее словам, в выходные правозащитников не пускают к осужденным.

«Они провели 20 дней без воды и еды, состояние их здоровья все хуже и хуже. Здесь комментарии излишни. Но на все уговоры прекратить голодовку, они все еще не поддаются, продолжают требовать отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Мы обратились уже с просьбой к президенту, но пока нет никакой реакции», — сказала она.

Ранее, 16 февраля, осужденного Бектура Асанова навестил директор Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, Асанову ставят поддерживающую капельницу, раз в два дня и у него берут анализы, и он находится под постоянным медицинским наблюдением.

Сухая голодовка осужденных оппозиционеров

Экс-губернатор Бектур Асанов начал сухую голодовку 30 января, после к нему присоединились Кадыров и Карыбеков.

Спустя несколько дней к голодовке присоединился также проходящий по делу о попытке захвата власти, но находящийся под домашним арестом 70-летний Дастан Сарыгулов.

Во время голодовки осужденные посещали заседания суда. По словам правозащитников, на первом заседании Бектур Асанов терял сознание, после чего его увели и продолжили без него.

Бишкекский суд оставил в силе приговор первой инстанции. Политики получили сроки от четырех до 20 лет лишения свободы.

Экс-директор госпредприятия «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, из них три условно.

Бывший губернатор Бектур Асанов осужден на 12 лет колонии усиленного режима.

Аналогичный срок с конфискацией имущества получил экс-депутат Кубанычбек Кадыров.

Эксперта Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет колонии усиленного режима.

Арест оппозиционеров

В марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров оппозиционеров.

На аудио записях экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов якобы обсуждали организацию массовых беспорядков.

ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении девяти оппозиционеров по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных.

