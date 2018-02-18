На автотрассе Ош—Баткен—Исфана погиб экс-депутат парламента от СДПК Жусубали Исаев. По предварительной данным, из-за сильного тумана внедорожник Исаева столкнулся с КамАЗом.

Авария произошла ночью 18 февраля в селе Рават Лейлекского района Баткенской области.

По предварительным данным, водитель внедорожника, в котором находился Жусабили Исаев, из-за сильного тумана не увидел КамАЗ, и столкнулся с ним.

От полученных травм экс-депутат скончался по дороге в больницу. В аварии также пострадала женщина — ее доставили в Баткенскую областную больницу.

Жусубалиев Исаев был депутатом парламента от партии СДПК с 2010 по 2015 год. До этого он избирался депутатом Лейлекского районного и Баткенского областного кенешей.

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