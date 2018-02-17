Председатель совета директоров «Кыргызтелекома» уволился по собственному желанию

Азиз Солтобаев ушел с должности председателя совета директоров «Кыргызтелекома», проработав там всего пять месяцев.

Пресс-служба компании «Кыргызтелеком» сообщила, что Азиз Солтобаев ушел с должности председателя совета директоров по собственному желанию.

Солтобаев является одним из успешных молодых предпринимателей Кыргызстана. Он сделал свой бизнес на инновационных технологиях, в качестве эксперта его привлекли в проект премьер-министра Сапара Исакова «Таза коом».

Солтобаев возглавлял «Кыргызтелеком» пять месяцев.

Он занял эту должность 5 октября 2017 года решением общего собрания акционеров. До него компанию возглавлял Эмиль Ешеналиев, которого уволили в феврале 2017 года после расследования о закупке услуг по доступу к интернету у Казахстана.

Против Ешеналиева возбудили уголовное дело по факту «незаконного заключения договоров» на закупку интернета руководством «Кыргызтелекома» с казахстанской стороной.