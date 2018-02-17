Талас: Из-за пыток против милиционеров возбудили уголовное дело

Прокуратура Бакай-Атинского района Таласской области возбудила уголовное дело против милиционеров. Согласно материалам дела, они обвинили мужчину в скотокрадстве и пытали его. Позже выяснилось, что скот никто не крал.

Прокуратура Бакай-Атинского района Таласской области возбудила уголовное дело против милиционеров того же района.

Делом милиционеров занимается УГКНБ по Таласской области.

Сотрудников правоохранительных органов обвиняют в пытках.

По материалам дела, 25 декабря 2017 года они задержали мужчину и обвинили его в скотокрадстве. Пытаясь выбить признание, на голову задержанного надевали полиэтиленовый пакет и избивали его.

Позже выяснилось, что факта кражи скота не было. Скот заявителя находился на стойбище соседей.

Тогда следствие приняло решение не возбуждать уголовное дело против задержанного из-за отсутствия состава преступления. По факту применения пыток было начато расследование.

Судмедэкспертиза, проведенная в январе 2018 года, подтвердила, что пострадавшему были нанесены телесные повреждения, «легкий вред здоровью» и посттравматический стресс.