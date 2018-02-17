Кыргызского депутата могли задержать в Казахстане

Казахские спецслужбы провели спецоперацию в трех областях и городе Алматы, задержаны 29 человек, в том числе два кыргызстанца. Одним из задержанных может быть депутат от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

Кыргызский МИД уточняет информацию. был ли задержан кыргызский депутат, но по словам его однопартийца Алмазбека Эргешова Асылбек уулу н выходит на связь.

Спецоперация, проведенная казахскими спецслужбами, казалась преступлений в околотаможенной сфере. Были задержаны сотрудники таможни и правоохранительных органов, а также члены преступных группировок.

Спасение литовских альпинистов

МЧС сообщило о том, что еще 15 февраля в Ала-Арче со скалы сорвались два литовских альпиниста Салиюс Сайкаускас и Алис Кейскас Крупский.

Кейскаса Крупского спасли и госпитализировали, но поиски Сайкаускаса продолжаются уже второй день.

Литовские альпинисты упали со скалы недалеко от хижины Рацека, расположенной у подножья Ак-Сайского ледника.