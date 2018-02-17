Запрет на использование полиэтиленовых пакетов вынесли на общественное обсуждение

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предложило запретить импорт, производство и реализацию пакетов из полимерных материалов.

Издание «Спутник» сообщило, что законопроект о запрете использования полиэтиленовых пакетов на территории страны вынесен на общественное обсуждение.

Запретить использование полиэтиленовых пакетов на территории страны предложило Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Ведомство упоминает, что массовое использование полиэтиленовых пакетов негативно влияет на экологию и приводит в пример состояние озера Иссык-Куль, акватория которого была загрязнена именно полиэтиленовыми пакетами.

«Полиэтиленовые пакеты практически не поддаются разложению, а при сжигании выделяют стойкие органические загрязнители, такие как диоксины и фураны. Эти вещества признаны Стокгольмской конвенцией опасными для окружающей среды и здоровья населения», — говорится в справке-обосновании.

По мнению инициаторов законопроекта, принятие закона позволит сократить объемы отходов и внедрить производство бумажных пакетов.

Если закон примут, то нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 сомов для физических лиц и до 2000 сомов для юридических.

Закон о запрете полиэтиленовых пакетов уже предлагали в 2015 году, но тогда эта идея была отклонена.

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