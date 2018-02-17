США: Главу ФБР просят уйти в отставку из-за массового убийства во флоридской школе

Губернатор Флориды попросил главу ФБР подать в отставку из-за допущения массового убийства в школе Паркленда, где погибли 17 человек. Сотрудники бюро проигнорировали сообщение о планах бывшего ученика школы устроить стрельбу в учебном заведении.

Губернатор Флориды Рик Скотт считает, что директор ФБР Кристофер Рэй должен уйти в отставку, ведь обладая информацией сотрудники бюро не предотвратили убийство 17 учеников и учителей школы в Паркленде.

«17 невинных людей погибли, и признания ошибки недостаточно», — заявил губернатор.

Подросток Николас Круз устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас», из которой его ранее отчислили, и убил 17 человек – учеников и учителей. Трагедия произошла 14 февраля, а 5 февраля о планах Круза в ФБР сообщил его знакомый.

Позвонивший в ФБР человек сообщил об агрессивных постах Круза в соцсетях, оружии, и даже сказал, что тот может устроить стрельбу в школе.

Сотрудники бюро, получившие наводку, должны были передать информацию в управление ФБР в Майами для расследования, но не сделали этого.

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