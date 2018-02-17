Лыжник из Тонга стремится в пловцы и веселые штаны норвежских керлингистов: Что интересного на Играх-2018?

Все на Олимпиаде восхищаются штанами сборной Норвегии по керлингу — они в сердечках, а тренер сборной Ямайки по бобслею ушла из команды и грозится забрать сани. Как проходят Олимпийские игры в Пхенчхане?

В медальном зачете лидирует сборная Германии, Норвегия — вторая, на третьем месте сборная Нидерландов.

Тренер сборной Ямайки по бобслею ушла из команды и хочет забрать единственные сани с собой

Сандра Кириазис ушла из команды из-за понижения в должности. Федерация бобслея и скелетона Ямайки хотела перевести немку на должность аналитика заезда. Кириазис отказалась, потому что тогда она не смогла бы больше работать со спортсменками.

Уходя, бывший тренер заявила, что сборная получила сани благодаря ей и она несет за них юридическую ответственность. Однако, предложила Федерации альтернативу — выкупить у нее эти сани, на что ей ответили отказом.

Первые заезды команда Ямайки должна провести 20 февраля. В случае, если сани у сборной все-таки отберут, спортсменки выступить не смогут. Но Федерация уверяет, что никаких форс-мажоров не предвидится и сборная обязательно выступит на соревнованиях.

«Я никогда за всю жизнь не была так разочарована в этом спорте», — заявила Кириазис.

Знаменосец из Тонга собирается на Олимпиаду-2020 в качестве пловца

В Пхенчхане Пита Тауфатофуа финишировал 114-м (из 116 участников) в лыжной гонке на 15 км. В Рио спортсмен из Тонга выступал в соревнованиях тхеквондистов. Теперь у Тауфатофуа новая цель — Олимпиада в Токио. Туда он хочет попасть пловцом.

«Да, Токио-2020 – одна из моих целей. Три Олимпиады, три разных вида спорта. Посмотрим, насколько это возможно», – сказал Тауфатофуа.

Болельщикам Пита в основном запомнился знаменосец сборной Тонга в экстравагантном наряде. Спортсмен прошелся на церемониях открытия Олимпийских игр полуобнаженным, при том, что в день открытия Игр-2018 в Пхенчхане температура воздуха была ниже нуля.

Двойника Ким Чен Ына выгнали с хоккейного турнира

Актер, изображающий северокорейского лидера, пришел посмотреть на игру объединенной сборной КНДР и Южной Кореи, однако люди в штатском поспешили увести его с трибуны.

Говард (так называет себя актер) хотел просто станцевать под песни северокорейских болельщиц и не понимает, почему его решили вывести из зала.

Двойника обвинили в нарушении запрета на политические заявления.

Штаны в сердечках норвежских керлингистов покорили интернет-пользователей

Для норвежцев штаны веселой расцветки — добрая олимпийская традиция. Началась она 8 лет назад в Ванкувере. Тогда у сборной возникли проблемы с доставкой формы и они решили заказать штаны через интернет.

«Эти штаны заслуживают только побед, – убежден игрок сборной Ховард Вад Петерссон. – Проигрывать в них просто ужасно! Мы решили, что если уж надеваем их, то должны делать все для больших достижений».

Игроки говорят, что привезли в Пхенчхан целую коллекцию штанов из 11 пар.

