Минэкономики отказалось от изучения кыргызского за счет бюджета

Министерство экономики отказалось от репетиторских услуг по кыргызскому языку для своих сотрудников и главы ведомства Артема Новикова.

Это решение в министерстве приняли 15 февраля — из-за «неоднозначной реакции общественности».

«Нам пришлось отменить тендер, так как многие кыргызстанцы возмутились, что министр и сотрудники ведомства будут брать уроки кыргызского языка за государственный счет», — сообщили в пресс-службе министерства.

Минэкономики планировало потратить 36 тысяч сомов на трехмесячное обучение Новикова, и 288 тысяч — на обучение сотрудников.

Нацбанк ограничил функционал мобильных кошельков, а потом передумал

Нацбанк предписал «Доскредобанку», который сотрудничает с мобильными операторами «Билайн» и «Мегаком», прекратить пополнение электронных кошельков с баланса телефонов абонентов.

Глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сказал, что из-за этого мобильные кошельки «Balance» и «MegaPay», которые принадлежат этим операторам, будут работать «с ограниченным функционалом».

Однако через два часа Куренкеев сообщил журналисту Kloop.kg, что Нацбанк разрешил «Доскредобанку» возобновить работу с мобильными кошельками двух операторов в штатном режиме.

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В школах Бишкека усилят охрану из-за нападения на четвероклассницу

Городские власти поручили усилить охрану в школах Бишкека после инцидента с нападением на четвероклассницу из школы №73.

9 февраля неизвестный мужчина попытался изнасиловать ученицу четвертого класса школы. По словам матери ребенка, мужчина напал на девочку, когда она выходила из кабинки туалета школы.

«Он затолкал ее обратно в кабинку и закрыл ей рот ладонью. Сказал, чтобы не кричала. Но она сопротивлялась, и в этот момент в дверь туалета постучала одноклассница», — рассказала мать пострадавшей. После этого, по ее словам, девочке удалось освободиться и убежать.

Нападавший попытался скрыться, но охранники и старшеклассники поймали его за пределами школы и передали милиционерам.

Задержанного водворили в СИЗО на два месяца и возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Ведется следствие.