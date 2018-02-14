Мобильные операторы собрали более 100 тысяч подписей против запрета нацбанка на пополнение электронных кошельков с баланса абонентов. Центральный банк пока не принял окончательное решение о дальнейшей судьбе мобильных кошельков — смогут ли кыргызстанцы ими пользоваться или нет. Что такое мобильные кошельки, и почему нацбанк против?
Что за мобильные кошельки?
Мобильные операторы Кыргызстана «Билайн», «О!» и «Мегаком» еще три месяца назад запустили для своих абонентов собственные электронные кошельки: «Balance», «О!Деньги» и «MegaPay».
Эти кошельки аналогичны существующим электронным кошелькам, которые есть у банков: «Элсом», «Мобильник» и прочие.
С мобильных кошельков так же можно оплачивать коммунальные услуги и платить за товары и сервисы — фактически они почти заменяют банковские карты. Единственное отличие мобильных кошельков в том, что их можно пополнить прямо с баланса своего телефона.
Как это работает?
Вы пополняете баланс своего телефона, а затем можете использовать эти деньги не только для оплаты услуг связи, но и совершать покупки, оплачивать коммунальные платежи и пользоваться другими сервисами.
Все, что вам нужно сделать — зайти в приложение на своем смартфоне, войти в личный кабинет через номер телефона, а затем, выбрав доступные опции, совершить платеж.
У каждого мобильного оператора есть свой электронный кошелек, привязанный к банку. Когда вы совершаете такой платеж, деньги с баланса вашего телефона сначала поступают на него. Затем банк пересылает ваши электронные деньги конечному получателю — если вы оплачивали холодную воду в Бишкеке, то деньги отправят в «Бишкекводоканал».
Электронный кошелек выступает как транзитный счет, а ваши деньги всегда остаются на балансе телефона, пока вы сами не захотите их использовать.
Все говорят, что нацбанк хочет запретить электронные кошельки. Это так?
Национальный банк не собирается запрещать электронные кошельки. Он вынес 12 января на общественное обсуждение поправку, которая вводит запрет на пополнение электронного кошелька с баланса телефона.
Фактически это приведет к тому, что кыргызстанцы не смогут пользоваться электронными кошельками от операторов сотовой связи. Обсуждение завершилось 12 февраля, но пока неизвестно, какое решение примет нацбанк.
Почему нацбанк против пополнения электронного кошелька с телефона?
Он считает, что при использовании кошельков от мобильных операторов возникает много рисков.
Один из них заключается в том, что мобильные операторы не смогут гарантировать возврат денег своим клиентам.
Нацбанк опасается, что в случае банкротства оператора связи деньги также останутся на счету мобильной компании без возможности возврата, потому что клиенты вносили их как оплату за услуги связи.
В нацбанке считают, что у мобильных операторов будет собираться большое количество денег, которые они могут в любой момент вывести из страны — к примеру, в случае внезапной смены власти или политической нестабильности.
Ещё один риск — это непрозрачность платежей. Национальный банк опасается, что через мобильные кошельки возможно финансировать террористов, потому что неизвестно, кому окончательно перечисляются деньги.
Законы в Кыргызстане обязывают абонентов регистрировать сим-карты на свое имя — для того, чтобы купить новую карту, вам необходим паспорт. Тем не менее, мобильные операторы не знают их реальных пользователей — во многих местах сим-карты все еще можно купить без паспорта.
Нацбанк также считает, что мобильные кошельки операторов связи из-за их большой клиентской базы получают «больше конкурентных преимуществ» перед другими электронными кошельками или платежными системами — например, онлайн-банкингом или оплатой через терминалы.
Кто еще выступает против мобильных кошельков?
Коммерческие банки согласны с аргументами Нацбанка. Они считают, что их электронные кошельки более безопасны, потому что банки могут гарантировать возврат средств своим клиентам. Платежи с кошельков банков прозрачны, потому что они привязаны к личному лицевому счету клиента. Банки получают специальные лицензии на свою деятельность, и государственные органы могут отслеживать все их финансовые потоки.
Кроме того, банки могут использовать деньги с электронных кошельков в своем обороте и зарабатывать на них. А те средства, которые абоненты загружают на мобильные кошельки, просто «висят» на их балансе, пока они не оплатят ими какие-то товары и услуги.
Коммерческие банки опасаются потерять рынок электронных кошельков, потому что клиентская база мобильных операторов намного больше. Электронными кошельками банков в Кыргызстане пользуется 500 тысяч человек, при этом в стране зарегистрировано 7 млн сим-карт — каждая из них потенциально может быть и мобильным кошельком.
Что говорят мобильные операторы?
Операторы мобильной связи не согласны с опасениями нацбанка. Они провели голосование и собрали 116 тысяч голосов в поддержку своих кошельков.
Мобильные операторы предлагают нацбанку обеспечить гарантию возврата денег своим клиентам, открыв страховые депозиты в коммерческих банках. Их размер — 100 процентов дневного оборота всех мобильных кошельков. Еще операторы готовы хранить в банках 10 процентов от денег всех абонентов.
Кроме того, операторы связи настаивают на том, что нацбанк может отслеживать платежи, потому что они совершаются через банки. Все три оператора выбрали своим партнером «Дос-Кредобанк».
Почему об этом так много говорят? Ну, не будет кошельков от мобильных операторов, и что?
Мобильные кошельки удобнее для людей, которые живут в регионах.
Электронный кошелек банка можно пополнить или в самом банке, или в терминале. Но терминалы и филиалы банков есть не во всех населенных пунктах Кыргызстана.
При этом мобильный кошелек пополняется с баланса телефона — абоненту не нужно искать терминалы или банковский филиал, он может пополнить баланс телефона почти в каждом коммерческом киоске страны.
Ассоциация операторов связи оценивает количество точек оплаты мобильной связи в Кыргызстане в 25 тысяч — это в 10 раз больше, чем терминалов, в которых можно пополнить банковский электронный кошелек.