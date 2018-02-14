Мобильные операторы Кыргызстана «Билайн», «О!» и «Мегаком» еще три месяца назад запустили для своих абонентов собственные электронные кошельки: «Balance», «О!Деньги» и «MegaPay».

Эти кошельки аналогичны существующим электронным кошелькам, которые есть у банков: «Элсом», «Мобильник» и прочие.

С мобильных кошельков так же можно оплачивать коммунальные услуги и платить за товары и сервисы — фактически они почти заменяют банковские карты. Единственное отличие мобильных кошельков в том, что их можно пополнить прямо с баланса своего телефона.