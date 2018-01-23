Тут зависит от того, что именно у вас нашли, и в каком количестве. К примеру, если у вас нашли не больше 100 граммов невысушенной или 20 граммов высушенной марихуаны, вы понесете административную ответственность. Это штраф от 500 до 2000 сомов или арест на пять суток — с конфискацией наркотика, разумеется. Если до этого в течение года у вас уже находили марихуану в таком же количестве, то штрафом вам не отделаться — вас арестуют на пять суток.

А вот если при вас было больше наркотиков, то ответственность будет уже уголовной.

При этом очень важно, чтобы при изъятии наркотиков и в их последующей экспертизе, взвешивали именно наркотическое вещество. Увы, на практике случается, что в наркотики добавляют ненаркотические примеси: муку, солому, табак и прочее.