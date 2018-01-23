Предупреждение: Этот материал рассказывает о правовых аспектах процесса задержания при подозрении в совершении преступлений, связанных с наркотиками. Kloop.kg и компания «Прецедент» не пропагандируют и не советуют употреблять запрещенные наркотические средства.
Что случилось?
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 21 января провела обыск в бишкекском ночном клубе «Гараж 312». Милиционеры задержали около 50 человек, 32 из них отправили в Республиканский центр наркологии для освидетельствования. У четверых проверка показала наличие наркотических веществ в организме.
Такую спецоперацию милиция может провести в любом заведении, куда вы любите ходить с друзьями. Поэтому почитайте рекомендации от юристов компании «Прецедент» о том, как себя вести, если спецоперация проходит в клубе, где вы отдыхаете.
В ночной клуб ворвались милиционеры и стали всех задерживать. Как себя вести?
Сохранять спокойствие, не сопротивляться, не поддаваться на провокации и выполнять требования сотрудников милиции.
Милиция требует документы, а я в клуб их не ношу. Что делать? Обязан ли я их предъявить?
Милиционеры имеют право потребовать документы, если подозревают кого-то в правонарушении. Если у вас документов при себе нет, милиционер может задержать вас до выяснения личности. В отделении вас могут продержать до трех часов, а в исключительных случаях — до 48 часов. Поэтому, если у вас при себе нет документов, лучше позвонить близким и попросить привезти их вам.
Меня хотят обыскать. Что делать?
Если рядом нет адвоката, требуйте позвать понятых. Это могут быть случайные прохожие с улицы. Не соглашайтесь на обыск в присутствии понятых, которые пришли с милиционерами.
Меня хотят отвезти в отделение. Мне ехать? Меня могут заставить поехать?
Лучше поехать, но в отделение нужно вызвать адвоката. В отделении милиции вы можете потребовать и государственного адвоката, но лучше иметь своего для уверенности, что он будет отстаивать именно ваши интересы.
Меня хотят проверить на содержание наркотиков в крови. Говорят, если их нет, то отпустят. Имеют ли они на это право и на основании чего?
Заставить вас пройти проверку милиционеры не могут — вы имеете право отказаться. Если сотрудники милиции настаивают или угрожают, сразу же вызывайте адвоката.
А если я принимал наркотики?
Не соглашайтесь проходить проверку на содержание наркотиков в крови. По закону эта процедура проводится с согласия задержанного. В случае отказа, в протоколе милиционер отметит, что вы отказались от проверки. Этот отказ сотрудники могут оформить как признание в том, что вы употребляли, но потом вы можете обжаловать это с адвокатом — в этом случае многое будет зависеть уже от его работы.
Если ваш тест даст положительный результат, сотрудники милиции могут поставить вас на учет. Из-за этого вы в будущем не сможете получить водительское удостоверение или, к примеру, разрешение на оружие. Еще могут возникнуть трудности при устройстве на работу.
У меня с собой было немного наркотиков. Что делать?
Тут зависит от того, что именно у вас нашли, и в каком количестве. К примеру, если у вас нашли не больше 100 граммов невысушенной или 20 граммов высушенной марихуаны, вы понесете административную ответственность. Это штраф от 500 до 2000 сомов или арест на пять суток — с конфискацией наркотика, разумеется. Если до этого в течение года у вас уже находили марихуану в таком же количестве, то штрафом вам не отделаться — вас арестуют на пять суток.
А вот если при вас было больше наркотиков, то ответственность будет уже уголовной.
При этом очень важно, чтобы при изъятии наркотиков и в их последующей экспертизе, взвешивали именно наркотическое вещество. Увы, на практике случается, что в наркотики добавляют ненаркотические примеси: муку, солому, табак и прочее.
Сотрудники требуют «сдать дилера». Мне говорить?
Милиция имеет право требовать информацию о том, где вы взяли наркотики. Если вы скрываете это, вы нарушаете закон.
Я не употреблял наркотики, но мои друзья делали это при мне. Какие последствия будут для меня?
По закону вы не несете никакой ответственности за употребление или за то, что вы видели, как кто-то принимает наркотики. Вас могут привлечь только за хранение, распространение, изготовление или перевозку. То есть, последствия для вас будут только в том случае, если у вас найдут наркотики при обыске.
А если я немного выпил? Клуб же… Могут ли быть какие-то последствия?
За то, что вы употребляли алкоголь в ночном клубе никакой ответственности в законе не предусмотрено. Закон запрещает выпивать в общественных местах: к примеру, в парке, на остановке, на лестничной клетке многоквартирного дома.
Можно снимать задержание на камеру?
По закону нельзя снимать оперативных сотрудников, а на таких задержаниях они всегда присутствуют. Вы можете предупредить всех милиционеров, что ведете видео- или аудиозапись, но после этого они, скорее всего, отберут ваше устройство. Лучше фиксировать задержание на два устройства, одно из которых будет спрятано.
Я провел всю ночь в отделении просто так. Кому пожаловаться?
Вы можете написать жалобу в прокуратуру на сотрудников милиции, которые безосновательно удерживали вас в отделении.
Чтобы избежать нежелательных последствий и самоуправства сотрудников милиции, лучше всего вызывать адвоката в самом начале задержания, когда вас планируют доставить в отделение милиции.