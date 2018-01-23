Жээнбеков предложил вводить прямое госуправление при плохой работе местных кенешей

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что будет вводить прямое госуправление из-за неспособности местных кенешей решать вопросы на местах — выбирать мэров и глав айыл окмоту (сельской администрации).

Жээнбеков заявил об этом 23 января на первом заседании рабочей группы, где обсуждалось развитие регионов.

По словам президента, некоторые местные кенеши не смогли выбрать главу айыл окмоту или мэра города после проведения выборов.

«Даже были случаи, когда никак не могли избрать председателя местного кенеша! Отсюда вытекает необходимость роспуска местного кенеша и проведения новых выборов», — сказал президент.

По мнению Жээнбекова, для проведения новых выборов тратятся дополнительные деньги из бюджета, а также время и ресурсы.

«Откровенно говоря, выбор руководителей местной исполнительной власти превращается в игры, которые наносят урон деятельности государства», — заявил Жээнбеков.

Президент считает, что нужно вводить прямое госуправление, если депутаты местных кенешей не могут решить вопросы на местах. Он сказал, что прямое госуправление может вводиться на период, пока не будет избран новый местный кенеш. Для прямого госуправления будут назначать полномочного представителя от власти.

«Возможность введения прямого государственного управления предусмотрена в законодательстве, но до сих пор ни разу не была применена. Видимо, настало время для использования данного инструмента управления», — заявил он.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сказал журналисту Kloop.kg, что власти могут вводить прямое госуправление только в случаях, если местный кенеш совершает действия, «создающие прямую угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также направленные на нарушение территориальной целостности государства, пропаганду и разжигание межнациональной и религиозной розни».

Несостоявшиеся выборы мэров

По данным Центризбиркома, после выборов местных кенешей 11 декабря 2016 года депутаты не смогли избрать мэров в Айдеркене и Кадамжае Баткенской области, в Канте, Кара-Балте и Кемине Чуйской области, в Джалал-Абаде и Таш-Кумыре в Джалал-Абадской области и в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

После повторных выборов большинству горкенешей удалось назначить мэров, однако депутаты в Кара-Балте, Джалал-Абаде и Таш-Кумыре не смогли избрать градоначальников.

В Кара-Балте депутаты горкенеша, избранные еще в декабре 2016 года, трижды не смогли выбрать мэра города.

Депутаты коалиции меньшинства выступали против кандидатуры от провластной социал-демократической партии Данияра Шабданова, который руководил городом в течение шести лет.

Шабданова обвиняли в нецелевом расходовании бюджетных средств, на него было заведено шесть уголовных дел по просьбам депутатов. Однако сам мэр эти обвинения опровергал.

В результате Центризбирком назначил перевыборы горкенеша, которые должны пройти 28 января. Сейчас исполняющим обязанности мэра является Шабданов.

В Таш-Кумыре депутаты горкенеша дважды не смогли выбрать мэра, поэтому их распустили и назначили перевыборы на 28 января. Исполняющим обязанности градоначальника является Бабатаев Омуржан.

В Джалал-Абаде в течение года не могли переизбрать мэра, спикера и утвердить бюджет города. Депутаты коалиции меньшинства не приходили на заседания из-за споров с провластной фракцией СДПК.

Тогда горкенеш объявил о самороспуске и ЦИК назначил перевыборы депутатов. Горкенеш избрал мэра только в конце ноября 2017 года.

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