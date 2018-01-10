Жээнбеков: 2018-й — год развития регионов

Президент Сооронбай Жээнбеков поставил основной задачей для госорганов в 2018 году — развитие областей Кыргызстана.

Жээнбеков подписал 10 января указ об объявлении 2018 года «годом развития регионов». Президент считает, что меры, которые принимаются для развития регионов, не «приобрели системный характер».

«Бывает такое, что какой-нибудь депутат или высокопоставленный чиновник направляет бюджетные средства в свой родной регион или село, и, наоборот, есть села и районы, которые остаются без внимания. Мы не должны допускать дисбаланс в развитии регионов», — сказал Жээнбеков.

Президент порекомендовал правительству создать в регионах условия для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы снизить внутреннюю и внешнюю миграцию населения.

В указе говорится, что власти должны обеспечить чистой водой все населенные пункты страны до 2023 года. А к 2024 году правительство должно переоснастить и модернизировать все областные больницы.

Согласно указу, власти должны реконструировать и ремонтировать дороги местного значения. Президент считает, что правительство должно предоставлять на местах госуслуги с помощью цифровых технологий «без обязательного посещения гражданами госорганов».

В документе прописано, что в регионах нужно строить новые и реконструировать старые школы и детские сады. Власти также должны создавать современные центры культуры и спорта в малых городах.

Согласно указу, правительство должно утвердить план мероприятий по развитию регионов до 15 февраля.