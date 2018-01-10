Как Ош знакомится с Голливудом на большом экране

С начала лета 2017 года кинотеатры Оша впервые начали показывать мировые кинопремьеры. До этого ошане смотрели на большом экране только кыргызское кино (впрочем, не сильно им интересовались), а с голливудским знакомились только через интернет.

С июня прошлого года в Оше начала развиваться еще одна культура проведения досуга — походы в кино. Во втором по численности населения городе Кыргызстана одновременно два кинотеатра — «Нур» и «Семетей» — начали показывать мировые кинопремьеры.

Оба заведения пришлось отремонтировать, чтобы они соответствовали требованиям для проката блокбастеров: хорошее качество звука, большой размер экрана, удобства для зрителей и оборудование для показа.

Люцина Баратова работает переводчицей в одной из международных организаций — по её словам, в Оше всегда было много кафе, но не всегда можно было культурно отдохнуть. Она называет открытие кинотеатров «самым положительным событием» в сфере досуга за последнее время.