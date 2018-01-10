Как Ош знакомится с Голливудом на большом экране

С начала лета 2017 года кинотеатры Оша впервые начали показывать мировые кинопремьеры. До этого ошане смотрели на большом экране только кыргызское кино (впрочем, не сильно им интересовались), а с голливудским знакомились только через интернет.
С июня прошлого года в Оше начала развиваться еще одна культура проведения досуга — походы в кино. Во втором по численности населения городе Кыргызстана одновременно два кинотеатра — «Нур» и «Семетей» — начали показывать мировые кинопремьеры.
Оба заведения пришлось отремонтировать, чтобы они соответствовали требованиям для проката блокбастеров: хорошее качество звука, большой размер экрана, удобства для зрителей и оборудование для показа.
Люцина Баратова работает переводчицей в одной из международных организаций — по её словам, в Оше всегда было много кафе, но не всегда можно было культурно отдохнуть. Она называет открытие кинотеатров «самым положительным событием» в сфере досуга за последнее время.
«Мы — люди семейные и обычно фильмы смотрели дома. Покупали диски или на разных сайтах смотрели. Теперь в кинотеатры ходим всей семьей. Выбираем фильмы по предпочтению детей. Но если есть возможность, конечно, оставляем детей и с супругом ходим на вечерние сеансы», — говорит она.
По словам Баратовой, в первые недели после открытия на сеансах было очень мало людей («залы были практически пустыми»), но со временем зрителей начало становиться больше.
«Мы были приятно удивленны, когда в последний раз посетили кинотеатр — даже на вечернем сеансе заполняемость мест увеличивается», — говорит она.
«Нур» и «Семетей»: 3D в мягких креслах
«Семетей» — самый большой кинотеатр в Оше — долгое время был на реконструкции после того, как здание сожгли во время межэтнического конфликта 2010 года.
После ремонта заведение открылось, но из-за того, что был низкий спрос на местное кино, «Семетей» в конце 2016 года передали в аренду корейским инвесторам, которые вложились в создание полноценной зоны отдыха.
Сейчас «Семетей» переименован и называется «KINOBOX Семетей 3D» — в нём четыре зала общей вместительностью 496 мест. Они заполняются не всегда, а сами голливудские фильмы показывают только в вечернее время по будням и целые выходные. По словам администрации, аншлаг был во время премьеры фильма «Тор: Рагнарёк» — тогда в кассе не осталось билетов.
Менеджер «Семетея» Медетбек Макенов говорит, что число посетителей постепенно растет — в частности, среди молодых ошан, для которых кинотеатр установил специальные двухместных кресла для влюбленных.
«Сейчас в вечернее время начали приходить молодые пары. Все хотят смотреть фильм, сидя на таких креслах. […] Некоторые, заметив такие кресла, выходят обратно и просят поменять билеты на парные места», — говорит он.
Макенов говорит, что «Семетей» не считает «Нур» своими конкурентами, потому что они находятся в разных частях 250-тысячного города, и, в целом, сотрудничают — например, в технической поддержке.
«Нур» в отличие от «Семетея» находится в самом центре города, возле городской мэрии. Его директор Чынгыз Мамбетисаев говорит, что еще давно мечтал, чтобы в Оше появился кинотеатр «как в Бишкеке»: с мягкими креслами, VIP-местами, 3D и большим экраном.
«Много лет в Оше не было кинотеатров. Возможностей отдыха было меньше, чем в Бишкеке. Раньше, в советское время, “Нур” был сначала кинотеатром, потом кафе, баром, а затем клубом, караоке и бильярдной зоной», — говорит он.
По словам Мамбетисаева, зрителей в «Нуре» привлекает возможность смотреть фильмы в 3D-формате — то, что не может дать просмотр кино в интернете. Он говорит, что некоторым зрителям даже «просто интересно носить 3D-очки».
Спасет ли Голливуд?
Эрнист Нурматов — журналист из Оша, сейчас проживающий в Бишкеке — один из тех кинолюбителей, которые обрадовались открытию этих кинотеатров.
Он вспоминает, как часто ездил из Оша в столицу, чтобы посмотреть на большом экране очередной голливудский фильм и однажды даже опоздал на самолёт из-за киносеанса.
«Меня бесило, что в Оше, который считают “второй столицей”, нет кинотеатров. В маленьких городах — ладно, там зрителей мало. Но в крупных же ведь много кто смотрит международные фильмы», — говорит он.
Смотреть фильмы в кинотеатрах — отдельная культура, которая, по мнению Нурматова, приживется в Оше только в следующие 5-10 лет, если кинотеатры продолжат непрерывно работать.
Пока неизвестно, поможет ли в финансовом вопросе показ мировых премьер — кинотеатры отказались делиться своими показателями за полгода своей работы, но в целом они настроены оптимистично и говорят о спросе на голливудские новинки по сравнению с кыргызскими фильмами.
Заработок ошских кинотеатров долгое время зависел от спроса на местные фильмы, которые показывали не только в первые дни релиза, но и на протяжении нескольких следующих месяцев после премьеры. Однако посещаемость таких сеансов не всегда очень высокая, а цены на билеты ниже.
«Сфера посетителей кыргызскоязычных фильмов меньше. Потому что их смотрят только те, кто понимает кыргызский. У голливудских фильмов, которые мы показываем, масштаб больше», — говорит представитель «Нура».
Плов, клубы и парки
24-летний Искендер Кадыров из организации «Youth of Osh» («Молодежь Оша») говорит, что у молодых людей в Оше не так много развлечений: ночные клубы, кафе и прогулки в парках и скверах.
Кадыров считает, что молодежь не сильно интересуется культурными мероприятиями (да и проводятся они в Оше довольно редко) — по его словам, он сам только недавно впервые посетил концерт классической музыки в исполнении оркестра.
«В прошлом году летом приехали из Бишкека и играли живую классическую музыку в исполнении оркестра. Мне очень понравилось. Это в первый раз было, когда я слышал живое исполнение музыки», — говорит он.
По словам Кадырова, основное совместное времяпровождение в Оше — это беседа с друзьями и знакомыми за тарелкой плова в чайханах, которые специализируются на приготовлении этого блюда.
«Честно говоря, я был очень рад, когда в кинотеатрах начали показывать зарубежные фильмы. Очень долго ждал. Думал, что такие вещи (кинопремьеры) придут в Ош только через 50 лет», — говорит он.