Казахстан разрешил «Куликовскому» ввозить кондитерские изделия

Власти Казахстана сняли временный запрет на ввоз и продажу кондитерских изделий кыргызской компании «Куликовский». Запрет был введен в ноябре прошлого года на фоне ссоры между двумя странами.

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что ограничения сняли после того, как как кыргызская таможня усилила ветеринарный контроль в отношении кондитерского дома «Куликовский».

«Основанием для отмены стали результаты проведенных контрольных лабораторных исследований продукции», — сказано в сообщении ведомства.

Теперь кондитерский дом «Куликовский» может ввозить свою продукцию на казахский рынок. Однако в течение трех месяцев власти Казахстана будут периодически проверять продукцию компании.

Казахстан запретил ввозить продукцию «Куликовского» в конце ноября 2017 года — тогда комитет общественного здоровья при минздраве Казахстана сообщил, что в продукции кондитерского дома «Куликовский» нашли «бактерии кишечной палочки».

Еще одной причиной запрета стало отсутствие маркировки со сроком годности и информации об условиях хранения продукции.

Вместе с «Куликовским», власти Казахстана также запретили ввоз товаров кыргызских производителей, среди которых молочная компания «Ак-Сут» и компания «Риха».

Санкции в отношении кыргызских компаний ввели после критики властей Казахстана со стороны Алмазбека Атамбаева, который на тот момент занимал пост президента Кыргызстана.

В ответ пограничники Казахстана усилили пограничный контроль и на контрольно-пропускных пунктах стали скапливаться очереди из грузовых фур, которые не могли выехать из Кыргызстана.

Ситуация на границе разрешилась в начале декабря после того, как новый президент Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

После этих переговоров правительства двух стран подписали дорожную карту и договорились уладить противоречия между странами по пограничному контролю.

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