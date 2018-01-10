Принудительная эвакуация машин в Бишкеке начнется 15 января

Патрульная милиция Бишкека начнет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили с 15 января. Эвакуация автомобиля до штрафстоянки обойдется водителями в 1350 сомов.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) заключило контракт с компанией «Портал групп», которая будет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Руководитель «Портал групп» Кубанычбек Барыктабасов сказал журналисту Kloop.kg, что сейчас у них в парке находится 15 эвакуаторов, которые начнут работать в Бишкеке с 15 января.

«Мы будем отвечать за эвакуацию автомобилей и перевозку до штрафстоянки. Чтобы узнать, куда был эвакуирован автомобиль, нужно будет звонить в дежурную часть патрульной милиции», — сказал Барыктабасов.

Стоимость перевозки автомобиля до штрафстоянки обойдется водителям в 1350 сомов. «Расходы на перемещение и хранение принудительно эвакуированных машин возмещается лицом, совершившим нарушение», — поясняет ГУОБДД.

Машины будут эвакуироваться из мест, где установлен дорожный знак «Эвакуатор». Такие знаки планируют установить возле торговых центров и на проблемных участках бишкекских дорог.

С сентября 2017 года патрульная милиция стала устанавливать блокираторы колес на неправильно припаркованные автомобили. Штраф за неправильную парковку машины составляет 1000 сомов.

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Фото: Пресс-служба ГУОБДД.