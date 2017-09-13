В патрульной милиции сообщили, что с 20 сентября в Бишкеке на колеса неправильно припаркованных машин будут устанавливать блокираторы. Также машины будут принудительно эвакуировать за нарушение правил дорожного движения.

Начальник управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции Нур Сатыбалдиев сказал, что блокираторы будут устанавливать на переднее колесо машины со стороны руля. Хозяин автомобиля не сможет снять блокиратор с колеса не повредив шину.

«При установке блокиратора на стекло авто будет крепиться стикер с номером телефона сотрудника патрульной милиции, который его установил. Водитель звонит сотруднику, который приезжает и составляет протокол. Штраф можно будет оплатить безналичным расчетом», — сказал он.

Штраф за неправильную парковку составляет 1000 сомов.

Кроме того, патрульная милиция составила тарифы за принудительную эвакуацию машин, припаркованных в неположенном месте.

По словам Сатыбалдиева, после одобрения тарифов в антимонопольном комитете будет объявлен тендер среди компаний, которые будут эвакуировать машины.

Сатыбалдиев сказал, что максимальная цена за эвакуацию составит 1600 сомов.

Ранее патрульная милиция сообщала, что принудительная эвакуация машина начнется с мая 2017 года.

Фото: АКИPress

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