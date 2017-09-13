На видео запечатлено, как аким Сайхунабадского района Носиржон Эгамбердиев оскорбляет и бьет учителей, которые стоят перед ним в ряд. Поводом для избиения стало то, что учителя не смогли обеспечить явку учеников на церемонию празднования Дня независимости.

Видео с избиением учителей поступило в редакцию издания Kun.uz. По словам очевидцев, инцидент произошел в конце августа в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области.

Аким Носиржон Эгамбердиев собрал директоров и учителей школ, выстроил их в ряд и начал оскорблять, применяя к некоторым физическую силу.

На видео запечатлено, как Эгамбердиев бьет стоящих перед ним людей по лицу и телу, выкрикивая недовольства.

«Я бедного главу района гоняю, как собаку, а вина есть и на тебе. Почему ты не уважаешь свой район?» — выкрикивает аким.

Аким также бил людей, пытаясь пристыдить их за то, что они не ценят независимость Узбекистана.

«Разве независимость твоей родины не является твоей независимостью? Для тебя это, стало быть, не праздник?» — спрашивает Эгамбердиев.

Праздничные церемонии, посвященные Дню Независимости страны были запланированы на 25 августа, однако позднее их перенесли на 27 августа.

Некоторые директоры и учителя школ не смогли повторно привлечь людей на церемонию, поэтому на мероприятии было меньше людей, чем ожидалось.

Глава области сделал замечание Эгамбердиеву, после чего он выместил свою злость на людях.

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