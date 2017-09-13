Президент Алмазбек Атамбаев будет участвовать в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 2016 году он не долетел до Нью-Йорка из-за аритмии сердца.
Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Атамбаев будет участвовать в 72-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке.
Президент будет находиться там с 19 по 25 сентября, когда начнется дискуссия с другими главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств.
По предварительным данным, 19 сентября в Нью-Йорк съедутся президенты и главы правительств около 100 стран мира.
Поездка Атамбаева на 72-ю сессию Генассамблеи ООН станет его первым и последним визитом в США в качестве президента Кыргызстана.
В сентябре 2016 года Атамбаев вылетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, но во время пересадки в аэропорту Стамбула ему стало плохо с сердцем.
Президенту провели первичное медицинское обследование в Турции. Позже, по приглашению российского президента Владимира Путина, Атамбаев прошел курс лечения в Центральной клинической больнице в Москве.
Вместо Атамбаева делегацию Кыргызстана в ООН в 2016 году возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
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