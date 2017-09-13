Россия передала Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызстана 35 мобильных домов. Они станут временным жильем для тех, кто остался без дома в результате природных катаклизмов.

Представитель Министерства чрезвычайных ситуаций России Игорь Веселов 13 сентября передал спасателям Кыргызстана 35 однокомнатных мобильных домов в качестве гуманитарной помощи.

Сегодня, 13 сентября 2017 года в Государственном центре подготовки спасателей МЧС КР, расположенном в селе Садовое Мос… Posted by МЧС Кыргызстана on Wednesday, September 13, 2017

Заместитель министра Чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Калыс Ахматов заявил, что эти дома будут использоваться как временное жилье для пострадавших в природных бедствиях.

Весной 2017 года южные регионы Кыргызстана пострадали от серии оползней, селей и землетрясений. Во время оползней погибли 30 человек.

Из-за стихийных бедствий без крова остались более трех тысяч человек, около 500 домов пришли в аварийное состояние. Власти временно переселяли пострадавших в палатки или общежития.

По теме: