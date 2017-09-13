Компания представила ряд новых функций, которыми обладают новые устройства. iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются улучшенными версиями iPhone 7.

Телефоны представлены в алюминиевом корпусе, а задняя панель выполнена из стекла. Камера устройства снимает 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Заряжаются новые iPhone через беспроводную заряд

Гвоздь программы — iPhone X

Однако главным событием презентации стал юбилейный iPhone X — выпущенный десять лет спустя после выхода самого первого iPhone (X означает «десять», а не «икс»).