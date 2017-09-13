Компания Apple презентовала iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальный iPhone X. Также компания показала новое поколение умных часов Apple Watch 3.
Компания представила ряд новых функций, которыми обладают новые устройства. iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются улучшенными версиями iPhone 7.
Телефоны представлены в алюминиевом корпусе, а задняя панель выполнена из стекла. Камера устройства снимает 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Заряжаются новые iPhone через беспроводную заряд
Гвоздь программы — iPhone X
Однако главным событием презентации стал юбилейный iPhone X — выпущенный десять лет спустя после выхода самого первого iPhone (X означает «десять», а не «икс»).
Новый iPhone X стал безрамочным и теперь в нем нет привычной кнопки «Домой».
Теперь чтобы попасть на главный экран, нужно сделать движение пальцем вверх. У нового iPhone X теперь полностью стеклянный корпус. Создатели уверяют, что стекло очень прочное.
Face ID заменила функцию Touch ID
Apple отказались от Touch ID (распознавание по отпечатку пальца) в новых iPhone. Компания представила функцию Face ID — она распознает владельца по лицу. Теперь хозяин устройства сможет разблокировать его, просто смотря на экран.
В Apple утверждают, что функция узнает владельца даже с другой прической, в очках, а встроенная инфракрасная камера позволяет функции работать даже в темноте. По словам разработчиков, систему нельзя обмануть фотографией или маской владельца.
Новый формат эмодзи
На конференции представили новый формат эмодзи. Теперь устройство считывает мимику лица и создает 3D-модель «смайлика». Понравившийся эмодзи можно отправить собеседнику в iMessage.
iPhone X: Что внутри?
iPhone X обзавелся новым процессором А11 Bionic, который работает еще быстрей, чем его предшественники. Аппарат оснащен нейронной системой для работы с алгоритмами машинного обучения.
На задней панели iPhone X вертикально расположены две 12 мегапиксельных камеры с оптической стабилизацией. В них как и в фронтальной камере доступна функция изменения освещения на фотографиях, это позволяет делать встроенный искусственный интеллект.
Устройство оснащено функцией беспроводной зарядки и будет доступно в двух цветах: серебристый и «серый космос».
Apple Watch
На презентации Apple также представили третье поколение умных часов. Основным отличием гаджета от моделей прошлого поколения стала поддержка сотовой связи 3G и LTE.
Для Apple Watch не придется покупать отдельную сим-карту. Гаджет будет ловить сигнал, исходящий от iPhone.
В России, и скорее всего, на всем пост-советском пространстве, Apple Watch будет продаваться без поддержки LTE.
Цены на новые модели
Цена на iPhone 8 начинается от $699, а версия iPhone 8 Plus от $799, модели будут доступны с 64 и 256 ГБ памяти. iPhone X будет стоить $999 за минимальную комплектацию. Apple Watch стоят от $329.
iPhone X поступит в продажу 3 ноября, а iPhone 8 и 8 Plus начнут продавать 22 сентября в этот же день и стартуют продажи Apple Watch.