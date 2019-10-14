Этот материал мы написали вместе с «Бакай Банком», который присоединяет к себе банк «БТА», и с 2020 года станет одним из крупнейших банков в Кыргызстане с большой сетью филиалов и большим уставным капиталом
Каждый год компания Apple представляет новую линейку смартфонов — в этот раз она презентовала iPhone 11, который уже можно заказать. Смартфон стоит рекордно низкие для компании 700 долларов США.
В Кыргызстане этот смартфон можно купить от 51 000 (если заказывать из США с доставкой через посредников) до 79 000 сомов (в местных магазинах). Если такой суммы у вас нет, есть несколько способов купить желаемый смартфон (или что угодно).
Вместе с «Бакай Банком» разбираемся, как планировать дорогие покупки на примере iPhone 11.
Условия: у нас в копилке 10 000 сомов, зарплата 20 500 сомов (средняя по Бишкеку по данным Нацстаткома) и большое желание купить iPhone 11.
Дисклеймер: такая зарплата берется только для примера и дальнейших расчетов. iPhone тоже. Необязательно покупать именно его (но решать, конечно, вам). В эти расчеты можно подставить любую покупку.
Взять кредит
По этому сценарию вы покупаете iPhone 11 из США через курьерскую службу. Всего вам нужна 51 000 сомов: 49 000 сомов стоит аппарат на сайте Apple и чуть меньше 2000 сомов вы отдадите за доставку и таможенную пошлину.
Один из вариантов найти такую сумму — кредит. Нам нужно, чтобы банк просто выдал деньги, без привязки к магазинам-партнерам (в которых стоимость телефона может быть завышена). Один из вариантов — «Кредит за 1 день» от «Бакай Банка».
Тогда наши расчеты будут выглядеть так:
Нужная сумма:
51 000 сомов
Нужно платить каждый месяц:
5877 сомов
В течение:
10 месяцев
Наценка банка:
7775 сомов
Ставка:
32%
Рассматривая вариант с кредитом, решите для себя — стоит ли моментальная покупка этой переплаты? В нашем случае 7775 сомов переплаты / на 10 месяцев использования смартфона = 777 сомов в месяц.
Если вы согласны отдавать 777 сомов в месяц за то, что получаете телефон сразу и пользуетесь им уже сейчас, этот вариант вам подходит.
Роза Асанбекова
начальник управления кредитования «Бакай Банка»
Очень выгодный вариант — к половине срока полностью погасить кредит, не доходя до окончания срока. По факту клиенты таким образом снижают выплаты по процентам. При частично-досрочном погашении, банк не получает проценты, а клиент остается в плюсе. Также фиксируется кредитная история клиента. Мы своим клиентам делаем льготы, если они досрочно закрыли кредит, в последующих кредитах будет сниженная ставка
Обратите внимание на сроки кредита: если вы выбираете большой срок, ваша переплата банку увеличивается. Важно найти золотую середину, в нашем случае это 10-12 месяцев.
Другой важный момент: вам нужен поручитель. Можно договориться с работодателем, это довольно распространенная практика. Если вы не сможете платить по кредиту сами, за вас это сделает компания в счет вашей зарплаты.
Программа Mega рассрочка
Mega рассрочка — это разновидность кредита от «Бакай банка» и Megacom, придуманная специально для покупки смартфонов в рассрочку. Для этого не нужен первоначальный взнос или залог.
По сути это обычный кредит с 25% годовых (или 28% если у вас нет залога).
Плюсы: не нужен первоначальный взнос и залог. Кредит дают даже тем, у кого в кредитной истории бывали просрочки.
Минусы: заказать айфон с доставкой из-за границы не получится — только покупка в магазине Megacom.
Максимальный срок рассрочки: 1,5 года.
Какие документы нужны: паспорт.
В точках продажи Megacom iPhone 11 стоит 75 990 сомов.
Расчеты:
Нужная сумма:
75 990 сомов
Нужно платить каждый месяц:
8608 сомов
В течение:
10 месяцев
Наценка банка:
10089 сомов
Ставка:
28% (может упасть до 25%, если есть поручитель)
Что делать, если не получается платить по кредиту?
Роза Асанбекова
начальник управления кредитования «Бакай Банка»
В первую очередь со стороны банка начинаются телефонные звонки: клиента спрашивают о причинах. Всякие форс-мажоры случаются: увольнения, аварии, проблемы со здоровьем — надо всегда уведомлять банк о том, что есть задержка в выплате. Банк всегда идет навстречу, когда есть уважительная причина. Надо обязательно предупреждать своего кредитного куратора — когда банк видит, что клиент очень доброжелательно настроен, но есть временные проблемы, банк всегда поможет. Если клиент, например, потерял работу и собирается найти новую, то он пишет заявление об отсрочке. Например, клиент говорит, что на данный момент не может выплачивать основную сумму, а может только проценты из других источников. Банк вместе с клиентом изменит график выплат на этот период
Накопить
и купить iPhone 12
Накопить самостоятельно
Если откладывать по 10 000 сомов каждый месяц, примерно через пять месяцев вы сможете купить iPhone 11. Это достаточно ощутимые деньги для личного бюджета (а в нашем случае — еще и половина зарплаты).
Можно пытаться откладывать меньше. Например, делить зарплату (20 500 сомов) на четыре части:
1-ая часть: обязательные платежи (коммунальные услуги, мобильная связь) — 5125 сомов
2 и 3 части (и остаток от 1 части): ваши траты на весь месяц — 10250 сомов и, в теории, две-три тысяч из первой кучки.
4 часть: ваша копилка — 5125 сомов.
При таком сценарии, через десять месяцев у вас будет iPhone 11.
Проблема всех таких советов в том, что нам тяжело их исполнять: для этого нужна дисциплина и сила воли, а еще внеплановые события (праздники, похороны, поездки) могут внести свои коррективы.
Накопить через депозит
Необходимость каждый месяц откладывать деньги, которые нельзя снять, дисциплинирует, а еще вы немного заработаете на процентах.
Если вы решительно настроены копить, откладывать деньги каждый месяц и не планируете снимать их, выбирайте депозит с капитализацией с довкладом.
Это означает, что проценты вам будут начисляться не только на ту сумму, что вы накопили, но и на проценты, которые банк каждый месяц вам начисляет (да, проценты на проценты).
Совет: Размер процентной ставки в депозитах зависит от валюты и сроков выплаты: в сомах обычно выше. Но выгодней всего открывать депозит в той валюте, в которой вы получаете зарплату.
В нашем случае, есть запас в 10 000 сомов. Тогда наши расчеты будут выглядеть так:
Первоначальный взнос:
10 000 сомов
Нужно накопить:
51 000 сомов
В течение:
9 месяцев
Процентная ставка:
7,5 % (зависит от сроков оплаты и валюты)
Пополнять депозит на:
4400 сомов
В итоге у вас будет 51 181 сомов, 1901 сом вы заработаете на процентах
Мээрим Жекшенова
начальник управления по обслуживанию клиентов «Бакай Банка»
Выгодней всего открывать депозит в той валюте, в которой вы получаете зарплату. В нашем случае, если нужно накопить определенную сумму на покупку техники лучше всего подойдут депозиты «Изобилие» и «Капитал». При выборе депозитного продукта в первую очередь решите, планируете ли вы снимать деньги со счета или при любых обстоятельствах оставите накопления неприкосновенными. Например, депозит «Изобилие» предусматривает возможность снятия денег под 1% от суммы при минимальном остатке на счете в 25 000 сомов
Занять денег (у банка)
Вы можете одолжить определенную сумму у банка, это называется «овердрафт». Овердрафт открывают на определенный срок, и вы в течение этого периода оплачиваете только проценты, а основную сумму в конце, либо когда она у вас появится.
У каждого банка свои условия, например, в «Бакай Банке» нужно быть участником зарплатного проекта: вы получаете до 80% вашей зарплаты, но если вам нужно больше — необходим поручитель.
Плюсы: никаких взносов и залогов.
Минусы: только для тех, кто уже получает зарплату на карту «Бакай Банка» 1 год и дольше.
В кредитах вам сразу считают полную сумму с процентами, которую вы начинете выплачивать. В овердрафте вы не будете переплачивать проценты за то время, когда ваш овердрафт закрыт.
По сути овердрафт это кредит, но в овердрафте вы ежемесячно погашаете только проценты, а основную сумму в конце. В то время как кредит — это и проценты, и основная сумма сразу. Вы можете закрыть овердрафт в любой момент и начисление процентов в этот момент прекратится
Роза Асанбекова, начальник управления кредитования «Бакай Банка»
Купить в рассрочку через Исламский финансовый центр
В Кыргызстане функционирует Исламский финансовый центр (ИФЦ) при «Бакай Банке» — организация, которая оказывает услуги по исламским принципам финансирования.
Исламский банкинг запрещает ростовщичество и, в целом, любые виды процентов. Поэтому банк через ИФЦ выкупит смартфон сам и продаст вам в рассрочку с небольшой надбавкой, размер которой рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости товара и сроков выплаты.
На потребительские цели можно приобрести товар стоимостью до 200 000 сомов.
Талант Керимбаев
директор Исламского финансового центра
Мы делим риски вместе с клиентом: например, любой товар мы покупаем сами, то есть мы становимся владельцами, переоформляем на себя и перепродаем клиенту в рассрочку. Второй момент — быстрота и скорость, мы оформляем документы в течение получаса, если это небольшие товары — бытовая техника, телефоны. Также у нас очень широкая сеть партнеров: торговых компаний и индивидуальных предпринимателей, порядка 85-90 партнеров. В нашем центре, хотя он называется Исламский финансовый центр, может обслуживаться любой человек, независимо от религиозных убеждений или принадлежности к определенным конфессиям. Любой человек может обслуживаться у нас.
Вывод
Все варианты крупной покупки сводятся к двум сценарием: накопить или занять. Решите, что для вас выгодней — ждать, но не переплачивать (а с депозитом даже немного заработать) или получить сразу, но переплатить.