Каждый год компания Apple представляет новую линейку смартфонов — в этот раз она презентовала iPhone 11, который уже можно заказать. Смартфон стоит рекордно низкие для компании 700 долларов США.

В Кыргызстане этот смартфон можно купить от 51 000 (если заказывать из США с доставкой через посредников) до 79 000 сомов (в местных магазинах). Если такой суммы у вас нет, есть несколько способов купить желаемый смартфон (или что угодно).

Вместе с «Бакай Банком» разбираемся, как планировать дорогие покупки на примере iPhone 11.

Условия: у нас в копилке 10 000 сомов, зарплата 20 500 сомов (средняя по Бишкеку по данным Нацстаткома) и большое желание купить iPhone 11.

Дисклеймер: такая зарплата берется только для примера и дальнейших расчетов. iPhone тоже. Необязательно покупать именно его (но решать, конечно, вам). В эти расчеты можно подставить любую покупку.