Семья афганских кыргызов, переселившихся с Памира в Кыргызстан в 2018 году, попросила помощи с жильем у президента Жээнбекова. После видеобращения дом афганским кыргызам подарил кыргызстанец, работающий в России.

Жалбырак ТВ опубликовало видео, в котором семье переселенцев с афганского Памира вручают ключи от дома в Кара-Балте. По информации издания, дом семье подарил кыргызстанец Кылыч Турдугулов, работающий в России.

«Рамазану подарили дом стоимостью около 20 тысяч долларов в городе Кара-Балта», — сообщается в описании к видео. Рамазан — 20-летний юноша, произносящий на видео слова благодарности.

За несколько дней до этого Рамазан обращался за помощью к президенту и просил помочь его семье, которая осталась на улице. Видео с его просьбой «Вести Kg» опубликовали 5 октября.

«Уважаемый президент, мы живем в этом доме, мы памирские кыргызы. Моя мама не говорит, а мой младший брат с инвалидностью. Хозяин уже 3-4 дня приходит и просит нас выехать, чтобы он продал свой дом. Моей маме нужно четыре тысячи сомов в неделю на лечение», — говорил Рамазан. В интервью «Клоопу» он рассказал, что в его семье девять родственников. Рамазан учится в 11 классе, но сейчас не ходит в школу, чтобы ухаживать за матерью.

Но замглавы Нарынской области Жарыкын Ибраева в интервью «Vesti.kg» говорила, что семья Рамазана отказалась от дома, который им предоставляли власти.

«Семья не приехала с теми памирскими кыргызами, которых мы привезли в первый раз. Они сами приехали в конце 2018 года. Его мама получает пенсию, один из братьев получает пособие по инвалидности. Трое учатся бесплатно в школах. Сам он в Токтогуле учится в школе, несмотря на то, что ему 20 лет. Что мы можем сделать? К себе домой позвать и жить с ними?» — заявила Ибраева.

Получив дом в подарок от трудящегося в России кыргызстанца, Рамазан поблагодарил и его, и власти Кыргызстана.

«Я приму ключи от чистого сердца. Не могу нарадоваться. Когда мы приехали, правительство целый год о нас хорошо заботилось и нашло нам квартиру. Выражаю им благодарность», — заявил Рамазан.

Переселение афганских кыргызов

В 2017 году власти Кыргызстана перевезли в Нарынскую область 48 этнических кыргызов, проживавших в горах афганского Памира. Раньше к ним приезжали кыргызские экспедиции с гуманитарной помощью.

Большинство переселенцев были детьми, которые должны были получить в Нарыне образование. И взрослых и детей обследовали врачи, а власти заявили, что дадут образование не только детям переселенцев, но и дадут профильное образование взрослым. Однако позже большая часть афганских кыргызов, уже возвращаясь в Памир, сообщила журналистам о том, как переселенцы жили в амбарах и работали пастухами.

В Кыргызстане все еще остаются около 10 семей переселенцев с афганского Памира. Некоторые из них жалуются на то, что местные власти не создали им условия для трудоустройства. Чтобы прокормиться, некоторые были вынуждены собирать и сдавать картонные коробки.

Переселенцы жаловались и на проблемы с жильем, однако власти с самого начала не планировали выдавать землю афганским кыргызам — их привезли только для получения образования.

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