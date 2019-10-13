Мэрия Бишкека сообщила, что электронное билетирование в общественном транспорте должны запустить в январе 2010 года.

Электронное билетирование позволит оплачивать проезд в муниципальном транспорте, но в будущем с помощью электронного билетирования можно будет оплачивать парковку велосипедов, парковку и вход в театры и музеи.

Электронное билетирование будет на трех носителях — карте, брелке и браслете. В случае утери билет можно будет заблокировать. Билеты будут трех форматов: стандартная, для школьников и льготная — для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что транспортную карту можно будет пополнить через баланс телефона. Также за проезд можно будет заплатить банковской карточкой с функцией бесконтактной оплаты или через QR-код.

Билеты будут продавать на почте, у мобильных операторов и сетевых магазинов.

В тестовом режиме электронное билетирование уже запустили в 10 автобусах и 10 троллейбусах. А в апреле мэрия закупила 60 автобусов на газе, поддерживающих электронное билетирование.