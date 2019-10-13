Бишкекский горсуд пересмотрел дело экс-замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева и сократил его срок с 14 до 12 лет заключения. Сокращение срока подтвердил адвокат экс-чиновника Жыргалбек Бабаев. Родственники Жусубалиева намерены обжаловать приговор.

К 14 годам Жусубалиева приговорил Первомайский районный суд в июле этого года. Следствие требовало осудить чиновника на 20 лет.

Жусубалиев был задержан в декабре 2018 года при получении взятки в 50 000 долларов — следствие утверждало, что ранее он уже получил взятку в 120 000 долларов, а свои услуги оценивал в 520 000 долларов.

По данным следствия, Жусубалиев обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг».