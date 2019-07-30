Первомайский районный суд Бишкека огласил приговор бывшему замминистра транспорта Азимкану Жусубалиеву вечером 30 июля. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновным в коррупции. Гособвинение просило для Жусубалиева 20 лет лишения свободы.

Второго подсудимого Болота Токтобаева приговорили к шести годам лишения свободы, следствие назвало его посредником по передачи взятки. Третьего подсудимого Бехруза Гулзурова приговорили к штрафу в 2 млн сомов и освободили от наказания в виде лишения свободы.

Защита Жусубалиева намерена обжаловать решение суда, его адвокаты настаивали на освобождении своего подзащитного.

Задержание Жусубалиева

Жусубалиева задержали в декабре 2018 года при получении взятки в $50 тысяч от иностранной компании. По данным спецслужб, до этого чиновник уже получил $120 тысяч.

По данным следствия, Жусубалиев обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг».

Спецслужбы выяснили, что Жусубалиев оценил свою поддержку в $520 тысяч. По версии следствия, часть из этих средств — $120 тысяч — замминистра уже получил через своих посредников-родственников. Все они задержаны и помещены в следственный изолятор.

Строительство автодороги «Север — Юг» — самый дорогой транспортный проект Кыргызстана. По оценке минтранса, общая стоимость строительства составляет $850 миллионов.

Новая автотрасса соединит Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области и позволит сократить время транзита между регионами. Дорогу планируют завершить в 2020 году. Трассу планируют сделать платной.