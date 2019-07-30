Предприниматели из Оша. Фото: Kloop.kg

Четверо ошских предпринимателей 30 июля провели в Бишкеке пресс-конференцию, на которой заявили, что «столкнулись с беззаконием» и не могут добиться справедливости ни в городской милиции, ни в областной прокуратуре.

По их словам, правоохранительные органы бездействуют, и тем самым «покрывают» сестер Рано и Махидилхан Эргешовых — когда-то эти женщины заняли у предпринимателей деньги, но долги так и не вернули.

«Против меня ополчились все силовые структуры, чтобы я не требовала со своих должников деньги. Меня осудили по статье “Мошенничество” по двум распискам. Мало того, что получаем статью, мы еще боремся за то, чтобы вернуть свои кровные деньги», — сказала одна из предпринимательниц Амина Чоенбаева.

По ее словам, в 2014 году она заняла Махидилхан Эргешовой более пяти тысяч долларов и с тех пор не может вернуть свои деньги. Чоенбаева обращалась и в милицию Оша, и в прокуратуру, но все безрезультатно.

Альберт Рахманжанов также рассказал, что в 2017 году его супруга заняла сестрам Эргешовым около восьми млн сомов. Они не могут добиться возвращения денег, а местная милиция якобы отказывает им в возбуждении уголовного дела.

«Эти люди пользуются покровительством со стороны милиции, прокуратуры Оша. […] Есть заявления на эти лица от других людей, но почему-то эти заявления не принимаются. А когда эти сами лица пишут заявления в милицию и прокуратуру, они берутся исполнять их приказы. В Оше беззаконие и беспредел», — заявил он.

Еще одна жительница Оша Хуршида Умарова также пожаловалась на «бездействие» местной милиции, потому что правоохранители якобы не помогают женщине вернуть долг в 25 тысяч долларов у Махидилхан Эргешовой.

Также на бездействие правоохранителей пожаловалась и другая жительница Оша Жайнагуль Турдуева. Она рассказала, что в 2016 году члены спортивного клуба «Мухаммед-Умар» якобы вымогали у них деньги. По ее словам, она и ее супруг не могут «добиться справедливости от милиции и прокуратуры Оша».

Сама Махидилхан Эргешова сказала что Альберт Рахманжанов «забрал» у нее золота на девять млн сомов.

«Пусть вернет мои вещи. Он забрал вещи на сумму 9 млн сомов. Я ему давала 31 [золотую вещь], он 17 из них продал. Пускай он [Альберт Рахманжанов] ответит за это», — заявила Эргешова.

В ошской милиции журналистке «Клоопа» сообщили, что уголовное дело, связанное с Эргешовой, находится на расследовании в Министерстве внутренних дел. На момент публикации материала «Клоопу» не удалось получить комментарии в пресс-службе МВД.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что у них нет информации по данному делу, и им неизвестно про жалобы на прокуратуру Оша.

Участники пресс-конференции собираются обратиться к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой повлиять на объективное расследование уголовных дел и проблему коррупции в ошских силовых структурах.

Соавторка: Элвира Султанмурат кызы