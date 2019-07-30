Всего ошибки обнаружили в 755 документах об окончании учебы у студентов медицинского факультета Ошского государственного университета. Об этом «Клоопу» сообщил проректор по учебной работе университета Замирбек Божонов.

«Тендер по изготовлению дипломов выиграла типография “Учкун”. После окончания учебы и экзаменов, все необходимые документы были отправлены им. После того, как мы поставили подписи и передали [дипломы] в студенческий отдел, нам позвонили из типографии и сообщили об ошибках», — объяснил Божонов.

Он добавил, что администрация запретила выдавать студентам дипломы до исправления всех ошибок в документе, а также изъяла их у тех выпускников, которые уже успели их получить.

В типографии «Учкун» журналистке «Клоопа» подтвердили, что в дипломах действительно была ошибка с штрих кодами, которые не считывались. По словам сотрудников типографии, сейчас все дипломы с ошибками заменены.

Типография доставила в университет все исправленные документы 30 июля. Всего в 2019 году ОшГУ окончили более шести тысяч студентов.

Это не первый случай, когда выпускники вузов обнаруживают в своих дипломах ошибки. Ранее студенты Кыргызской государственной медакадемии также пожаловались на наличие опечаток в документе об окончании учебы. Тогда типография заменила около 600 дипломов.