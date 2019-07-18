Выпускник Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) сообщил изданию Kaktus Media, что им выдали дипломы с орфографическими ошибками. Во вкладыше на кыргызском языке вместо «Окууга кирди» написали «Окуугу кирди» («Поступил»).
Дипломы с ошибками получили около 600 выпускников — они переживают, что это может усложнить поступление в зарубежные вузы.
«Я планировал поступить в ординатуру в Санкт-Петербурге. Документы туда нужно сдать до 20 июля. Я уже купил билет и планировал вылететь, но из-за ошибки в дипломе не знаю, что делать», — сказал выпускник КГМА.
Проректор по учебной части КГМА Эркин Алымбаев заявил, что печатающая дипломы типография «Учкун» пообещала перевыпустить дипломы за свой счет.
«Вопрос с выпускниками, которые поступают за рубеж, будет решаться в индивидуальном порядке, им заменят дипломы в течение суток. Они должны в срочном порядке обратиться в студенческий отдел кадров», — сказал проректор.
Это не первый раз, когда типография «Учкун» допускает ошибки в документах об окончании учебы. В июле выпускникам школ вручили 95 тысяч бракованных аттестатов с различными ошибками.
Опечатки в документах привлекли внимание финансовой полиции, которая начала досудебное разбирательство по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».
Директор «Учкуна» Даир Кенекеев признал вину типографии и заявил, что по итогам разбирательства были уволены четверо сотрудников.