Фото иллюстративное. Фото: Гульжан Турдубаева / RFE / RL

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился повысить зарплаты для 1500 тренеров и 400 спортивных работников. Зарплата тренеров увеличится на 50%, а работники спортучреждений — на 20%.

В правительстве решили увеличить зарплаты из-за «большого скачка в развитии отечественного спорта». В частности, из-за успеха футболистов сборной Кыргызстана на Кубке Азии в 2019 году, а также из-за успешного выступления кыргызских спортсменов на Азиатских играх в 2018 году.

«Учитывая труд тренеров, спортсменов и работников учреждений физической культуры и спорта правительством Кыргызстана принято решение по стимулированию отечественных тренеров и спортсменов к достижению высоких спортивных результатов на международной арене», — сообщила пресс-служба правительства.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев сообщил журналистке «Клоопа», что повышение зарплат началось с апреля 2019 года.

«Все пересчитают и выплатят надбавку, которую [тренеры] должны получить с апреля 2019 года. Дальше они уже будут получать повышенную зарплату […] По-моему, на повышение [зарплат] нужно более 100 млн сомов», — объяснил Султаналиев.

Он не смог назвать среднюю зарплату спортивных работников в Кыргызстане и добавил, что у каждого тренера сумма зависит от стажа работы.