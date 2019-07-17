1 min read

Виталий Люкс впервые в истории кыргызской сборной оформляет хет-трик во время матча с командой Филиппин / Фото: AFC

Сборная Кыргызстана по футболу попала в одну группу с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы в отборочных играх второго квалификационного раунда на следующий чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Жеребьевка второго квалификационного раунда прошла 17 июля в малазийском Куала-Лумпуре. 40 азиатских национальных сборных распределили в 8 групп.

Кыргызстан попал в группу F, в которой также сыграет одна из сильнейших азиатских сборных — Япония, а также Таджикистан, Монголия и Мьянма.

«Нормальная группа. Будем сражаться, и играть в свою игру. Мы уже показали, что умеем бороться и не сдаваться даже в самых непростых ситуациях. У команды есть характер. Задача минимум у нас – попадание на Кубок Азии 2023. Всё по силам, всё реально. В футболе нет ничего невозможного», — прокомментировал итоги жеребьевки тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин. 

Матчи между командами начнутся 5 сентября 2019 года — Кыргызстан сыграет в гостях с Таджикистаном, а закончатся 9 июня 2020 года выездным матчем с Японией.

Япония является наиболее сильной сборной в группе — команда занимает 28-е место в рейтинге ФИФА. Команда не пропустила ни один из Чемпионатов мира по футболу, начиная с 1998 года.

Матчи Кыргызстана:

Таджикистан — Кыргызстан (5 сентября 2019 года)

Кыргызстан — Мьянма (10 октября 2019 года)

Монголия — Кыргызстан (15 октября 2019 года)

Кыргызстан — Япония (14 ноября 2019 года)

Кыргызстан — Таджикистан (19 ноября 2019 года)

Мьянма — Кыргызстан (31 марта 2020 года)

Кыргызстан — Монголия (4 июня 2020 года)

Япония — Кыргызстан (9 июня 2020 года)

Совмещенный отбор на ЧМ и Кубок Азии

Результаты этих матчей напрямую влияют на выход сборной Кыргызстана на Кубок Азии-2023.

Во втором этапе отбора на ЧМ 40 сборных разбиты на восемь групп. В третий этап отборочного цикла пройдут только 12 команд — восемь сборных, занявших первое место в своей группе, и четыре лучших сборных из числа тех, кто занял второе место в своей группе.

В финальную часть чемпионата мира пройдут четыре команды из Азии, которые станут известны только в 2021 году.

В этом году Кыргызстан сразу попал во второй этап отборочных игр в азиатской зоне. Это произошло благодаря успешным выступлениям, начиная с 2014 года, а также благодаря достижениям на Кубке Азии в 2019 году, где команда сыграла впервые в своей истории, а также прошла в ⅛ финала турнира.

Вратарь кыргызской сборной Кутман Кадырбеков (№13) в игре против Южной Кореи / Фото: AFC

Достижения на Кубке Азии

В 2019 году сборная Кыргызстана впервые в своей истории сыграла на Кубке Азии — главном континентальном турнире.

Команда Александра Крестинина после двух поражений на старте турнира сумела все-таки пройти в плей-офф кубка благодаря победе в матче с Филиппинами.

В ⅛ финала кыргызские футболисты встретились с хозяевами турнира — сборной ОАЭ, которым проиграли из-за спорного пенальти в дополнительное время.

Остальные группы

Группа А: КНР, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам

Группа B: Австралия, Иордан, Тайвань, Кувейт, Непал

Группа С: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа

Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур

Группа Е: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар

Группа F: Япония, КЫРГЫЗСТАН, Таджикистан, Монголия, Мьянма

Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Малайзия, Тайланд, Индонезия

Группа H: Южная Корея, Ливан, Северная Корея, Туркменистан, Шри-Ланка

Соавтор: Азиза Раимбердиева

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА