Жеребьевка второго квалификационного раунда прошла 17 июля в малазийском Куала-Лумпуре. 40 азиатских национальных сборных распределили в 8 групп.

Кыргызстан попал в группу F, в которой также сыграет одна из сильнейших азиатских сборных — Япония, а также Таджикистан, Монголия и Мьянма.

«Нормальная группа. Будем сражаться, и играть в свою игру. Мы уже показали, что умеем бороться и не сдаваться даже в самых непростых ситуациях. У команды есть характер. Задача минимум у нас – попадание на Кубок Азии 2023. Всё по силам, всё реально. В футболе нет ничего невозможного», — прокомментировал итоги жеребьевки тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин.

Матчи между командами начнутся 5 сентября 2019 года — Кыргызстан сыграет в гостях с Таджикистаном, а закончатся 9 июня 2020 года выездным матчем с Японией.

Япония является наиболее сильной сборной в группе — команда занимает 28-е место в рейтинге ФИФА. Команда не пропустила ни один из Чемпионатов мира по футболу, начиная с 1998 года.