Сборная Кыргызстана по футболу попала в одну группу с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы в отборочных играх второго квалификационного раунда на следующий чемпионат мира, который пройдет в Катаре.
Жеребьевка второго квалификационного раунда прошла 17 июля в малазийском Куала-Лумпуре. 40 азиатских национальных сборных распределили в 8 групп.
Кыргызстан попал в группу F, в которой также сыграет одна из сильнейших азиатских сборных — Япония, а также Таджикистан, Монголия и Мьянма.
«Нормальная группа. Будем сражаться, и играть в свою игру. Мы уже показали, что умеем бороться и не сдаваться даже в самых непростых ситуациях. У команды есть характер. Задача минимум у нас – попадание на Кубок Азии 2023. Всё по силам, всё реально. В футболе нет ничего невозможного», — прокомментировал итоги жеребьевки тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин.
Матчи между командами начнутся 5 сентября 2019 года — Кыргызстан сыграет в гостях с Таджикистаном, а закончатся 9 июня 2020 года выездным матчем с Японией.
Япония является наиболее сильной сборной в группе — команда занимает 28-е место в рейтинге ФИФА. Команда не пропустила ни один из Чемпионатов мира по футболу, начиная с 1998 года.
Матчи Кыргызстана:
Таджикистан — Кыргызстан (5 сентября 2019 года)
Кыргызстан — Мьянма (10 октября 2019 года)
Монголия — Кыргызстан (15 октября 2019 года)
Кыргызстан — Япония (14 ноября 2019 года)
Кыргызстан — Таджикистан (19 ноября 2019 года)
Мьянма — Кыргызстан (31 марта 2020 года)
Кыргызстан — Монголия (4 июня 2020 года)
Япония — Кыргызстан (9 июня 2020 года)
Совмещенный отбор на ЧМ и Кубок Азии
Результаты этих матчей напрямую влияют на выход сборной Кыргызстана на Кубок Азии-2023.
Во втором этапе отбора на ЧМ 40 сборных разбиты на восемь групп. В третий этап отборочного цикла пройдут только 12 команд — восемь сборных, занявших первое место в своей группе, и четыре лучших сборных из числа тех, кто занял второе место в своей группе.
В финальную часть чемпионата мира пройдут четыре команды из Азии, которые станут известны только в 2021 году.
В этом году Кыргызстан сразу попал во второй этап отборочных игр в азиатской зоне. Это произошло благодаря успешным выступлениям, начиная с 2014 года, а также благодаря достижениям на Кубке Азии в 2019 году, где команда сыграла впервые в своей истории, а также прошла в ⅛ финала турнира.
Достижения на Кубке Азии
В 2019 году сборная Кыргызстана впервые в своей истории сыграла на Кубке Азии — главном континентальном турнире.
Команда Александра Крестинина после двух поражений на старте турнира сумела все-таки пройти в плей-офф кубка благодаря победе в матче с Филиппинами.
В ⅛ финала кыргызские футболисты встретились с хозяевами турнира — сборной ОАЭ, которым проиграли из-за спорного пенальти в дополнительное время.
Остальные группы
Группа А: КНР, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам
Группа B: Австралия, Иордан, Тайвань, Кувейт, Непал
Группа С: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа
Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур
Группа Е: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар
Группа F: Япония, КЫРГЫЗСТАН, Таджикистан, Монголия, Мьянма
Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Малайзия, Тайланд, Индонезия
Группа H: Южная Корея, Ливан, Северная Корея, Туркменистан, Шри-Ланка