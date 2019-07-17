Директор Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков сообщил «Азаттыку», что осужденному политику Омурбеку Текебаеву необходима операция из-за грыжи.

«Ранее он уже переносил операцию на позвоночнике. Сейчас у него появились две новые грыжи, произошло смещение позвоночника. Мы хотели провести операцию, но выяснилось, что у него проблемы с сердцем», — сказал Джумабеков.

Он добавил, что Текебаев сейчас наблюдается у кардиологов, а операцию ему проведут после обследования.

Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы по статье «Коррупция», но затем к нему применили амнистию и его срок сократили до 4,5 лет. За время отбывания срока политика несколько раз переводили в больницу для лечения.

Верховный суд Кыргызстана пересмотрит дело Текебаева 21 августа из-за новых обстоятельств в его деле. Его защита настояла на пересмотре дела из-за утверждений о ложных показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского, которые и стали основанием для уголовного дела против оппозиционера.

Сам Текебаев не признал свою вину и назвал свое дело «политически мотивированным».