Директор департамента туризма при Министерстве культуры Максат Дамир уулу сообщил изданию Kaktus Media, что с момента объявления сбора средств в мае 2019 года им не поступило ни сома. Ведомство хотело собрать деньги на создание и установку информационных указателей.

«Был негативный отзыв, многим эта акция не понравилась, поэтому мы решили ее не продвигать, хотя счет еще открыт», — сказал Дамир уулу.

Он добавил, что несмотря на провал краудфандинга, минкульт планирует привлечь к работе по созданию указателей международную организацию, но не указал какую именно.

«Рабочая группа работает над этим. Если все получится, то к концу года начнем устанавливать туристические указатели. Начнем с Джалал-Абадской и Ошской областей», — добавил Дамир уулу.

Министерство объяснило краудфандинг отсутствием средств, а также заявило, что идея добровольных пожертвований широко распространена по всему миру.

Всего департамент туризма собирался поставить по стране 200 табличек.