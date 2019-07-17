Пресс-секретарь министерства труда и соцразвития Кымбат Кадыралиева рассказала «Азаттыку», что теперь разовую выплату при рождении ребенка («балага суйунчу») в размере 4 тысяч сомов можно получить за два дня.



Теперь родителям не нужен спецсчет в банке, справка с места жительства и другие документы. Раньше процесс получения выплаты за рождение ребенка мог доходить до нескольких недель.

Кадыралиева сообщила, что ускорение выплат стало доступно благодаря автоматизации обмена информации между госорганами.

«Когда в нашу базу поступает информация от ГРС, районные управления перечисляют средства в банк, а банк через СМС оповещает заявителя, который приходит с паспортом и получает средства», — объяснила она.

Закон о выплате единовременного пособия за рождение ребенка «балага суйунчу» вступил в силу 1 января 2018 года.