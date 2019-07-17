Тепловизор показывает температуру объектов в Ботсаду. Фото: Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Экологи и экоактивисты из организации «Инициатива Арча» 16 июля измерили, насколько нагреваются брусчатка, асфальт и другие поверхности. Замеры проводили в одном из Ботанических садов Бишкека.

«У земли в тени [в Ботсаду] температура +24℃ при температуре воздуха +31℃. Если бы землю полили, то температура была бы значительно ниже», — сообщил активист из «Инициативы Арча» Дмитрий Переяславский.

Измерение температуры асфальта показало, что он нагрелся до +52℃.

Активисты также подсчитали уровень шума в Ботаническом саду. В пределах нормы, он не должен превышать 60 децибел — в саду, где растет много деревьев, уровень шума оказался около 40 децибел.

«В среднем растительность снижает уровень шума на 10-20 децибел — с опасного на умеренный. Когда вы приходите домой после работы уставший, это в том числе и последствие шумовой нагрузки», — объяснил эколог Дмитрий Ветошкин.

Шумомер показал, что уровень шума в Ботсаду не превышает допустимую норму. Фото: Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Экоактивисты также провели замеры температуры в сквере напротив Ботанического сада. В нем высажены, в основном, молодые саженцы, которые не дают много тени. Температура брусчатки в сквере оказалась около +56℃.

«Температура газона [на солнце] составляет +37℃. Видите, насколько большая разница. Поэтому газон в отличие от брусчатки, гораздо лучше [подходит] для города […] Температура брусчатки в тени составляет +43℃», — сообщил Переяславский.

Уровень шума в сквере оказался выше допустимого примерно на 20 децибел.

Как в Бишкеке можно бороться с нагреванием

Активисты предлагают больше озеленять город, восстановить ирригационную систему и повысить компенсации городу за вырубку деревьев.

По словам директора организации «Инициатива Арча» Дмитрия Ветошкина, за каждое вырубленное взрослое дерево городу выплачивается компенсация — в среднем 6,5 тысяч сомов.

«У нас в Кыргызстане в расчет [компенсации] берется только порода дерева. Мы надеемся на повышение цен за снос зеленых насаждений. […] Через исследования с тепловизором, шумомером, датчиком пыли мы пытаемся подтвердить ценность деревьев конкретными цифрами», — заявил Ветошкин.

По его мнению, высокий уровень вырубки деревьев в Бишкеке связан с низким размером компенсаций, которая затем направляется на закупку новых саженцев и, соответственно, на озеленение города. По словам Ветошкина, один саженец стоит в среднем 9 тысяч сомов.

«Инициатива Арча» подсчитала, что на замену одного срубленного взрослого дерева необходимо высадить более 200 саженцев.

«Если мы говорим о пользе и функциях дерева — увлажнение, снижение пыли и температуры — все это делается [через подсчет] объема кроны дерева. У взрослого дерева объем кроны равен объему кроны наиболее 200 саженцев», — сообщил эколог.

Власти Бишкека ежегодно вырубают деревья в городе для расширения и строительства дорог. Так в 2017 году вырубили около 3 тысяч деревьев и посадили при этом чуть более 10 тысяч саженцев.

В том же году активисты измерили температуру объектов, где нет деревьев. Эксперимент показал, что машины на солнце разогреваются до +57°C, а здания до +47°C.

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