Власти Бишкека вырубили почти 3000 деревьев за 2017 год — аварийными были 840

Предприятие «Бишкекзеленхоз» заявило, что власти города вырубили 2938 деревьев за 2017 год, посадив при этом чуть более 10 тысяч саженцев. Вырубка деревьев в Бишкеке происходит из-за массовой реконструкции автомобильных дорог.

Главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Эльнура Джолдошева заявила, что из почти 3 тысяч вырубленных деревьев аварийными были 840. Однако, по ее словам, власти взамен высадили более 10 тысяч саженцев за 2017 год.

В этом году бишкекские власти собираются вырубить более 2,5 тысяч деревьев и посадить более 11,5 тысяч саженцев. Вся вырубка растений связана с реконструкцией дорог, которая началась в Бишкек в 2017 году.

Вырубка деревьев неоднократно вызывала недовольство со стороны горожан и активистов — например, в июне 2017 года во время вырубки деревьев по улице Токтоналиева горожане и активисты-экологи провели акцию протеста. Тем не менее, власти вырубили деревья по этой улице.

В сентябре 2017 года активисты провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев — при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.

Экологи также жаловались, что городские власти асфальтируют и покрывают брусчаткой корни деревьев, что повышает риск высыхания деревьев, а также влияет на качество асфальта.

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