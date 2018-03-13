Международные специалисты проверят подаренные минздраву машины скорой помощи

Немецкий банк развития организует группу экспертов, которая проверит техническое состояние и оснащение 15 машин скорой помощи. В феврале в минздраве заявили, что пока не могут принять автомобили на баланс из-за «дефектов».

Консультант минздрава Елена Баялинова сообщила журналисту Kloop.kg, что приглашенные эксперты изучат, как можно переоборудовать машины скорой помощи под стандарты министерства.

«Они проверят, возможно ли переоборудовать эти машины в местных условиях под требуемые стандарты. Если нет, то их отправят обратно поставщику», — сказала Баялинова.

Она добавила, что сейчас минздрав готов принять только 2 из 15 подаренных машин скорой помощи. Оставшиеся 13 машин проверят международные специалисты по требованию Немецкого банка развития.

Баялинова также сообщила, что компанию-поставщика оштрафуют из-за задержек по поставке машин. Сейчас штраф составляет 100 тысяч евро, но минздрав настаивает на его увеличении до 300 тысяч евро.

По словам представителей Немецкого банка развития, компанию-поставщика выбрали без нарушений, но дефекты возникли при поставке машин.

Баялинова уточняет, что если минздрав разорвет контракт с компанией, то на возврат денег и проведение нового тендера понадобится, как минимум, еще один год.

Министерство здравоохранения сообщило 14 февраля, что не может принять подаренные Немецким банком развития машины скорой помощи из-за обнаруженных в них «дефектов».

Во время проверки автомобилей специалисты минздрава обнаружили, что в некоторых машинах не было необходимого медоборудования, а их высота не соответствовала стандартам. В минздраве решили, что это может повлиять на качество оказания скорой помощи.

Общая стоимость подаренных машин составила 1,18 млн евро. Кыргызстану подарили машины по проекту «Экстренная медицина». Их должны были доставить в Кыргызстан еще в июле прошлого года, но минздрав получил их только через полгода.

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