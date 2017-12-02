Германия подарила Кыргызстану 15 машин скорой помощи на 1,18 млн евро

В Кыргызстан привезли 15 карет скорой медицинской помощи, полностью оснащенных медицинским оборудованием. Машины распределят по станциям скорой помощи в Бишкеке и Оше.

Министерство здравоохранения получило 15 автомобилей, предоставленных Германией — их распределят по станциям скорой помощи в Бишкеке и Оше.

О том, что Немецкий банк развития и реконструкции выделил для Кыргызстана 15 автомобилей скорой помощи, Минздрав сообщал еще в сентябре, утверждая что машины доставят в страну до 10 октября.

Германия приобрела машины скорой помощи для проекта «Экстренная медицина», который реализовывают с 2008 года.

Не считая новых автомобилей, за последние полтора года на автобазу станции скорой медицинской помощи Бишкека поступило более 20 реанимобилей, а более 30 машин должны были быть списаны, как отработавшие срок.

Первые реанимобили по проекту «Экстренная медицина» были доставлены в Кыргызстан еще в 2009 году, они обошлись Германии в 987 тысяч евро.

В 2010 году, по информации КирТага, на реализацию проекта Немецким банком развития и реконструкции было выделено 6,3 млн евро.

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