Вторая делегация памирских кыргызов прибыла в Кыргызстан из Афганистана

Пять жителей Малого и Большого Памира приехали из Афганистана, чтобы навестить своих родственников, которых в октябре 2017 года переселили в Нарын.

Пресс-служба правительства сообщила, что 1 декабря вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова встретилась со второй делегацией кыргызов, приехавших из Афганистана.

Их уже разместили в общежитии в Нарыне, кроме того кыргызское правительство ведет переговоры с Афганистаном для выдачи паспортов прибывшим памирским кыргызам.

Памирские кыргызы, живущие на территории Афганистана, смогли отправлять своих детей на обучение в Кыргызстан благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному между Госслужбой миграции и администрацией афганской провинции Бадахшан.

Первая делегация памирских кыргызов прибыла из Афганистана в Кыргызстан в середине октября 2017 года. Для получения образования в Нарын переселили шесть семей — всего 33 человека. Из них 16 — это дети и подростки от 6 до 17 лет.

Их поселили в Нарыне и провели медицинское обследования — у четырех памирцев был обнаружен порок сердца.

Вскоре число гостей увеличилось — одна из прибывших родила в Кыргызстане ребенка. Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда должность президента, подарил ей и ее семье укомплектованный мебелью и техникой дом, ребенка назвали в его честь.

Правительство выделило почти миллион сомов на покупку бытовой техники и одежды для памирских кыргызов.

Современные памирские кыргызы – потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но долго оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан отправлял в Афганистан экспедицию с гуманитарной помощью для памирских кыргызов.

По теме: