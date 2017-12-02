Смерть Слободана Пральяка: Обвиняемый в геноциде боснийских мусульман генерал умер от цианистого калия

Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк выпил яд во время оглашения приговора международного трибунала, расследующего преступления во время югославской войны. По информации прокуратуры Нидерландов, Пральяк принял цианистый калий, который стал причиной сердечной недостаточности.
Генерал Слободан Пральяк покончил собой, приняв яд, во время рассмотрении его апелляции в международном трибунале по бывшей Югославии.
«Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт», — сказал он после оглашения приговора 29 ноября и выпил яд. Через три часа генерал скончался в гаагской больнице.
Прокуратура Нидерландов и международный трибунал начали расследование его смерти — они пытаются выяснить, каким образом 72-летний генерал получил яд, учитывая, что все родственники заключенных обыскиваются, а жидкости регистрируются.
Международный суд ООН по югославской войне, проходящий в нидерландской Гааге, 29 ноября вновь признал генерала Слободана Пральяка виновным в военных преступлениях и приговорил к 20 годам лишения свободы.
Суд признавал Пральяка виновным еще в 2013 году, но тогда генерал подал апелляцию, что не помогло ему изменить приговор.
Узнав о смерти Пральяка, власти Хорватии назвали дело против бывших лидеров самопровозглашенной хорватской республики Герцег-Босны несправедливым.
Прим: Герцег-Босну не стоит путать с Боснией и Герцеговиной. Республика Герцег-Босна образовалась в 1991 году — как результат распада Югославии и Боснийской войны. Она просуществовала три года и все это время оставалась непризнанной. В 1994 году Герцег-Босна стала частью Федерации Боснии и Герцеговины — после того, как противоборствующие стороны Боснийской войны подписали договор о прекращении огня в Вашингтоне.
В геноциде и преступлениях против человечности международным трибуналом были обвинены власти самопровозглашенной республики Герцег-Босны: политики и военнослужащие Ядранко Прлич (25 лет лишения свободы), Бруно Стоич, Слободан Пральяк, Миливой Петкович (каждого осудили на 20 лет лишения свободы), Валентин Чорич (16 лет) и Берислав Пушич (10 лет).
За что судили Слободана Пральяка?
В 2004 году Пральяк сдался Гаагскому трибуналу, ему предъявили обвинения в массовых убийствах боснийских мусульман в 1993 году. Но генерал не считал себя виновным.
Пральяк входил в руководство непризнанной республики Герцег-Босны, образовавшейся на территории бывшей Югославии после боснийской войны в 1991 году, а с лета 1993 года командовал штабом Хорватского совета обороны.
Трибунал считал, что по приказу Пральяка 9 ноября 1993 года был разрушен Старый мост в городе Мостар, который называли символом многонационального населения Боснии и Герцеговины.
Мост был построен в 16 веке во время Османской империи и был включен в список памятников ЮНЕСКО.
Разрушение моста через реку Неретву привело к значительным жертвам среди населения Мостара, на тот момент разделенного на западную (принадлежащую Герцег-Босне) и восточную (принадлежащую Боснии и Герцеговине) части.
Генерал утверждал, что к моменту взрыва моста был отстранен от командования штабом, и обвинял в его разрушении армию Боснии и Герцеговины.
Гаагский трибунал по бывшей Югославии
Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк не единственный, обвиненный Гаагским трибуналом в геноциде, преступлениях против человечности или военных преступлениях на территории бывшей Югославии.
Виновными были признаны около 100 человек, хотя уголовные дела были заведены на гораздо большее количество людей — часть из них была оправдана, другие умерли, не дождавшись решения суда.
Больше всего обвиненных — более 50 — среди военнослужащих и политиков Сербии. Россия даже обвиняла международный трибунал в антисербской позиции. Один из последних осужденных — генерал Ратко Младич, его признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и приговорили к пожизненному заключению.
Также были осуждены 20 хорватов, около 10 боснийцев, трое черногорцев и албанцев, и один македонец.
Распад Югославии проходил с 1991 по 2008 годы и сопровождался военными конфликтами, в которых участвовали сербы, хорваты и боснийцы. Также в военных действиях участвовали миротворцы НАТО.
В результате Югославия разделилась на шесть независимых стран — Боснию и Герцеговину, Сербию, Хорватию, Черногорию, Македонию, Албанию и одно частично признанное государство Косово.
По теме:
Гаага: Ратко Младича признали виновным в геноциде и приговорили к пожизненному заключению