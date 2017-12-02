Смерть Слободана Пральяка: Обвиняемый в геноциде боснийских мусульман генерал умер от цианистого калия

Международный суд ООН по югославской войне, проходящий в нидерландской Гааге, 29 ноября вновь признал генерала Слободана Пральяка виновным в военных преступлениях и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Суд признавал Пральяка виновным еще в 2013 году, но тогда генерал подал апелляцию, что не помогло ему изменить приговор.

Узнав о смерти Пральяка, власти Хорватии назвали дело против бывших лидеров самопровозглашенной хорватской республики Герцег-Босны несправедливым.

Прим: Герцег-Босну не стоит путать с Боснией и Герцеговиной. Республика Герцег-Босна образовалась в 1991 году — как результат распада Югославии и Боснийской войны. Она просуществовала три года и все это время оставалась непризнанной. В 1994 году Герцег-Босна стала частью Федерации Боснии и Герцеговины — после того, как противоборствующие стороны Боснийской войны подписали договор о прекращении огня в Вашингтоне.

В геноциде и преступлениях против человечности международным трибуналом были обвинены власти самопровозглашенной республики Герцег-Босны: политики и военнослужащие Ядранко Прлич (25 лет лишения свободы), Бруно Стоич, Слободан Пральяк, Миливой Петкович (каждого осудили на 20 лет лишения свободы), Валентин Чорич (16 лет) и Берислав Пушич (10 лет).

За что судили Слободана Пральяка?

В 2004 году Пральяк сдался Гаагскому трибуналу, ему предъявили обвинения в массовых убийствах боснийских мусульман в 1993 году. Но генерал не считал себя виновным.

Пральяк входил в руководство непризнанной республики Герцег-Босны, образовавшейся на территории бывшей Югославии после боснийской войны в 1991 году, а с лета 1993 года командовал штабом Хорватского совета обороны.

Трибунал считал, что по приказу Пральяка 9 ноября 1993 года был разрушен Старый мост в городе Мостар, который называли символом многонационального населения Боснии и Герцеговины.

Мост был построен в 16 веке во время Османской империи и был включен в список памятников ЮНЕСКО.

Разрушение моста через реку Неретву привело к значительным жертвам среди населения Мостара, на тот момент разделенного на западную (принадлежащую Герцег-Босне) и восточную (принадлежащую Боснии и Герцеговине) части.

Генерал утверждал, что к моменту взрыва моста был отстранен от командования штабом, и обвинял в его разрушении армию Боснии и Герцеговины.

Гаагский трибунал по бывшей Югославии

Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк не единственный, обвиненный Гаагским трибуналом в геноциде, преступлениях против человечности или военных преступлениях на территории бывшей Югославии.

Виновными были признаны около 100 человек, хотя уголовные дела были заведены на гораздо большее количество людей — часть из них была оправдана, другие умерли, не дождавшись решения суда.

Больше всего обвиненных — более 50 — среди военнослужащих и политиков Сербии. Россия даже обвиняла международный трибунал в антисербской позиции. Один из последних осужденных — генерал Ратко Младич, его признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и приговорили к пожизненному заключению.

Также были осуждены 20 хорватов, около 10 боснийцев, трое черногорцев и албанцев, и один македонец.

Hoshie

Распад Югославии проходил с 1991 по 2008 годы и сопровождался военными конфликтами, в которых участвовали сербы, хорваты и боснийцы. Также в военных действиях участвовали миротворцы НАТО.

В результате Югославия разделилась на шесть независимых стран — Боснию и Герцеговину, Сербию, Хорватию, Черногорию, Македонию, Албанию и одно частично признанное государство Косово.

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