Гаага: Ратко Младича признали виновным в геноциде и приговорили к пожизненному заключению

В Гааге трибунал по военным преступлениям в Югославии приговорил генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в 1990-х годах. Младич обвинен в геноциде и убийстве десятков тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины.

Генерала армии боснийских сербов Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

При оглашении приговора 75-летний Ратко Младич закричал «Это все ложь» и нецензурно выругался, после чего был принудительно выведен из зала суда.

Суд признал его виновным в гибели десятков тысяч жителей Боснии и Герцеговины в 1990-х годах.

Под его командованием в течение трех с половиной лет осаждали город Сараево, где погибли более 10 000 человек, а также убили более 7 000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице — это самое крупное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны.

Генерал не считает себя виновным и утверждает, что «всего лишь защищал свой народ» в гражданской войне. Сын Ратко Младича Драко также считает приговор несправедливым.

«Этот приговор несправедлив, противоречит фактам, и мы будем сражаться против него на апелляции, чтобы доказать, что приговор — ошибочный», — сказал он. Именно в доме Драко в 2010 году спецслужбы нашли 18 дневников Ратко Младича с 1992 по 1995 год, в которых генерал писал, что планирует избавиться от всего мусульманского населения Боснии.

Как Младич 16 лет скрывался от Гаагского трибунала

Ратко Младич был одним из лидеров сербов после распада Югославии и руководил военными операциями в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

После окончания войны в Боснии в 1995 году Младич стал одним из самых разыскиваемых военных преступников в мире.

В 1996 году Гаагский трибунал выписал ордер на арест Младича, но генерал продолжал открыто жить в Сербии до 1999 года, пока президента Сербии Слободана Милошевича не обвинили в военных преступлениях (в марте 2006 года он умер в тюрьме).

Младич начал скрываться, Гаагский трибунал считал, что его и бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в Сербии поддерживали влиятельные политики и чиновники.

Караджич был задержан в 2008 году, а в марте 2018 72-летнего бывшего лидера боснийских сербов приговорили к 40 годам лишения свободы.

Ратко Младич скрывался 16 лет и был арестован лишь в 2011 году сербскими спецслужбами — к этому времени за информацию о его местонахождении предлагали награду в 10 млн евро.

