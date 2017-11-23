Во Франции задержали российского миллиардера Сулеймана Керимова. Что известно?

Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в «налоговом мошенничестве». МИД России передал Парижу ноту протеста и утверждает, что у Керимова есть «дипломатический иммунитет» и его нельзя задерживать.

Обновлено в 10:00.

Дагестанский сенатор Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы, в России об этом стало известно лишь сутки спустя. Утром 23 ноября стало известно, что Керимов отпущен под залог

Издание Le Figaro пишет, что по делу Керимова были арестованы четыре человека. Всех задержанных подозревают в отмывании денег путем налогового мошенничества.

Le Temps, ссылаясь на адвоката одного из задержанных, утверждает, что арестованы швейцарские бизнесмены Александр Штудхальтер и Филип Боргетти, а также французский налоговый юрист Филиппе Кьяверини.

Reuters пишет, что российского миллиардера задержали за неуплату налогов. Источник информагентства во французской прокуратуре утверждает, что Керимова обвиняют в покупке недвижимости во Франции через подставные лица — так ему удалось избежать уплаты налогов в полном объеме. Керимову может грозить до 10 лет тюрьмы.

Керимов своей вины не признает.

Узнав о задержании Керимова российский МИД направил во Францию ноту протеста. Ведомство утверждает, что миллиардер — обладатель дипломатических иммунитета и паспорта, и потому его нельзя задерживать.

«Сулейман Керимов является высшим должностным лицом РФ и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств… Кроме того, Сулейман Керимов является держателем дипломатического паспорта, что не могли не учитывать французские власти», — заявило ведомство.

МИД Франции ответил, что решение о том, на что распространяется дипломатический иммунитет Керимова, выяснит французский суд.

По информации издания РИА Новости, Керимов отправился во Францию с обычным паспортом в частную поездку (дипломатический паспорт выдается только на время служебных командировок и является собственностью государства).

Керимов и виллы на Лазурном берегу

Весной 2017 года о недвижимости, вероятно принадлежащей Сулейману Керимову, написало издание Nice Matin.

По информации журналистов, Керимову принадлежит вилла Hier на юге Франции площадью 12 тысяч квадратных метров. Согласно документам на собственность, виллой Hier, а также находящимися по соседству виллами Medy Roc, Lexa и Fiorella (общая площадь 90 тыс. кв. м) владеет один человек — швейцарский финансист Александр Штудхальтер.

Но полиция считает, что он — фиктивный собственник, а реальным владельцем является Сулейман Керимов. Правоохранительные органы считают, что Керимов покупал недвижимость по заниженной цене, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Представители миллиардера утверждают, что он не имеет отношения к недвижимости на Лазурном берегу, в его декларации она также не зарегистрирована.

Сулейман Керимов — российский сенатор от Дагестана. По версии Forbes, Керимов находится на 21 месте среди богатейших россиян с состоянием в 6,3 млрд долларов.

Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» и международный аэропорт Махачкалы.

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