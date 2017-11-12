Россия: Бизнесмена Тельмана Исмаилова обвиняют в организации двух убийств

Бывшего мультимиллионера и владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвиняют в организации убийств и незаконном обороте оружия. Исмаилова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Тельмана Исмаилова.

Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов — Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева.

Бизнесменов убили в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье.

«Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября», — сообщил адвокат Исмаилова Марина Русакова.

Адвокат заявила, что следствие не предупредило их о судебном заседании и заочном аресте бизнесмена.

«На заседании суда был адвокат по назначению. Хорошо, что он обжаловал это решение, иначе мы бы узнали о нем, только когда оно вступило бы в законную силу», — сказала она.

Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск. Сам бизнесмен назвал обвинения «глупостями».

Правоохранительные органы уже арестовали брата брата бывшего мультимиллионера Рафика Исмаилова. Следствие считает, что он является организатором убийств.

В середине сентября правоохранительные органы начали проводить обыски по 12 адресам Исмаилова и его родственников.

Все имущество бизнесмена кредиторы начнут распродавать в декабре 2017 года.

Тельман Исмаилов — бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка, основатель группы компаний ACT.

В эту группу входили 30 компаний. Среди них турфирмы, гостиничный комплекс, частные охранные предприятия, рестораны и рынок.

В 2009 году после проверок Черкизовский рынок закрыли и снесли. Сумма контрафактных товаров составила 2 миллиарда долларов США.

В том же году Тельман Исмаилов покинул Россию и переехал в Турцию, вернулся в Россию в 2010, но сейчас снова находится заграницей.

В 2012 году состояние Исмаилова оценивали в 800 миллионов долларов и вплоть до 2015 года бизнесмен входил в топ-200 самых богатых людей России в рейтинге Forbes. В марте 2017 года Исмаилов был признан банкротом.