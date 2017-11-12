Россия: Кыргызстанка упала с моста в Москву-реку

Девушку вовремя заметили спасатели, которые и вытащили ее из воды. По словам врачей, она не пострадала.

Радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на свой источник в экстренных службах, сообщила о спасении девушки, тонувшей в Москве-реке.

Наблюдатель поисково-спасательной станции «Крымский Мост» заметил тонущего человека 12 ноября в 9:48 часов.

Примерно в 70 метрах от берега тонула девушка, спасатели поспешили ей на помощь.

Девушку вытащили из воды на борт моторной лодки и оказали первую медицинскую помощь.

Утопающей оказалась кыргызстанка 1997 года рождения, временно зарегистрированная в Москве.

По ее словам, в воду она упала случайно, когда сильно перегнулась через ограждение моста.

Девушку передали бригаде врачей скорой помощи. По словам медиков, кыргызстанка не пострадала.

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